Наконец-то ремонтируют, – Андрющенко рассказал, что происходит на ЗАЭС

Сейчас улучшилась коммуникация по Запорожской АЭС. Есть вероятность, что будет определенная корректировка с точки зрения зон безопасности. Таким образом удары россиян по определенным подстанциям будут строго наказываться.

Также на этой неделе на ЗАЭС началось техническое обслуживание. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне проведут под контролем МАГАТЭ комплексное обследование и необходимую замену и обслуживание атомного оборудования, которое является залогом атомной безопасности.

Как Украина будет контролировать ЗАЭС?

Петр Андрющенко отметил, что коммуникация с ЗАЭС немного улучшилась. За внешнюю коммуникацию больше отвечает МИД. Последние два предыдущих отчета МАГАТЭ указывают на риски после российских ударов по украинским атомным электростанциям. В частности, впервые упоминается определенная военная активность в районе Запорожской АЭС. Это может повлечь за собой определенную ядерную опасность.

Мы видим, что продолжается коммуникация с точки зрения МАГАТЭ. Поэтому надеюсь, что таким образом мы получим не перемирие, но определенную корректировку с точки зрения зон безопасности, по каким подстанциям россиянам нельзя бить. По крайней мере это будет жестко наказываться со стороны США и других партнеров. Те, которые представляют угрозу опасности,

– сказал он.

Все отключения напрямую имеют влияние на остановку, охлаждения реакторов. От ударов страдает не только ЗАЭС, но и другие атомные электростанции Украины. Нужно совместное международное давление. В частности, со стороны того же МАГАТЭ. Возможно, это приведет к каким-то положительным сдвигам.

Кроме того, на Запорожской АЭС на этой неделе наконец начался плановый ремонт. Говорится о техническом обслуживании. Потому что сейчас непонятно, что там происходит с технической точки зрения.

Например, как мы обслуживаем свои машины раз в год. Но такое обслуживание на ЗАЭС впервые за четыре года, то есть за все годы оккупации. Наконец россияне проведут под контролем МАГАТЭ комплексное обследование и необходимую замену и обслуживание атомного оборудования, которое является залогом атомной безопасности. По крайней мере после этого мы сможем немножко спокойнее спать,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Возможно, местами будут привлечены украинские специалисты. Но это еще якобы обсуждается. По крайней мере техническое обслуживание будет проведено в ближайшие недели. Главное – под контролем МАГАТЭ.

Мы узнаем, что в конце концов ЗАЭС не является тотальной опасностью. Это означает, что мы будем больше контролировать ЗАЭС даже дистанционно в том варианте, в котором есть, с точки зрения безопасности. Не с точки зрения получения электроэнергии,

– добавил Андрющенко.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости