Россияне используют станцию как военный объект: Лиховий рассказал о ситуации на ЗАЭС

Накануне россияне вызвали пожар на оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас активизации врага в районе Энергодара после пожара на ЗАЭС пока не наблюдается, однако станция используется оккупантами как военный объект.

И хотя ситуация там по состоянию на сегодня стала, однако россияне обустроили вокруг Запорожской АЭС много фортификаций. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, информирует 24 Канал.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Что касается Запорожской АЭС, то она фактически превращена врагом в военный объект, там вокруг ЗАЭС россияне обустроили много фортификаций. Очевидно, что они предполагают, что могут там происходить какие-то действия, возможно, с нашей стороны. Или что-то у них там другое на уме – не знаю,

– отметил Лиховий.

По его словам, Запорожская атомная электростанция фактически "стала заложником этой агрессивной политики России", поскольку неизвестно, что в голове у оккупантов, ведь еще "вчера они ее подожгли, поэтому кто знает, что сделают завтра".

Напомним, что вечером 11 августа стало известно, что оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Президент Владимир Зеленский уточнил, что огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя.

Вскоре после этого в МАГАТЭ взялись цитировать оккупационную администрацию. Эксперты заявили, что они заметили дым над ЗАЭС после "многочисленных взрывов", которые якобы прозвучали в воскресенье вечером 11 августа.