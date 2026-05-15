15 мая, 08:54
Россия коварно ударила по железнодорожной станции в Запорожской области: есть раненые
Российские войска 15 мая нанесли коварный удар по украинской железной дороге в Запорожской области. Под ударом оказалась железнодорожная станция в Вольнянске.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА, Министерство развития общин и территорий Украины и Укрзализныця.
Смотрите также Обвалился дом, много пожаров, пострадали люди: какие последствия массированной атаки на Киев
Что известно о циничном ударе России в Запорожской области?
Российский беспилотник 15 мая атаковал объект транспортной инфраструктуры в Запорожской области.