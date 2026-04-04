Украинские контратаки сорвали план России по Запорожью, –Силы обороны

Поселок Терноватое имеет важное тактическое значение, поскольку расположен на господствующей высоте. По словам военных, россияне рассматривали его как ключ к дальнейшему продвижению на Запорожье.

В то же время контратака Сил обороны сорвала планы россиян захватить Терноватое и выйти на трассу в направлении Запорожья. Военные предполагают, что сейчас российское наступление на город по меньшей мере отложено. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала.

Как украинские контратаки остановили наступление на Запорожье?

Командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов отмечает, что благодаря активным действиям украинских сил враг вынужден использовать резервы для обороны, а не для усиления наступления на Запорожье.

По его мнению, без такого сдерживания россияне могли бы активнее давить в направлении города, в частности через Гуляйпольское направление и Орехов.

В то же время полностью угроза для города не исчезает: речь идет не о возможном его захвате, а о попытках приблизиться настолько, чтобы держать его под постоянными обстрелами.

Украинские контрдействия, по оценкам военных, существенно усложнили реализацию российских планов в регионе.

Какова ситуация в Запорожской области?