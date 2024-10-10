Россияне боятся: полковник запаса объяснил действия врага на Запорожском направлении

В Силах обороны Юга заявили, что российские оккупанты готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Вряд ли у них там сейчас масштабные наступательные планы, но стоит быть осторожными.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Запорожское направление является сложным участком для оккупантов. У них там огромное "логистическое плечо" длиной с 500 километров от Тамани или Ростова.

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Будет ли наступление на Запорожском направлении

Как отметил Свитан, вряд ли сейчас оккупанты получат задание осуществлять крупные наступательные действия на этом направлении. Это больше могут быть контрудары и атаки для улучшения тактического положения.

Думаю, что те меры россиян на Запорожском направлении – это больше попытка контрударов. Они боятся атак Сил обороны Украины в сторону Васильевки к Запорожской АЭС или в сторону Пологов с Орехово. Думаю, что здесь не будет масштабных наступательных операций со стороны врага. Только контрудары,

– сказал Свитан.

К примеру, Силы обороны Украины осуществили значительно более масштабный контрудар в свое время по Курской области. Российские оккупанты намеревались развернуть войска у Суджи для удара по Сумской области. Все это привело к тому, что Украина зашла в Курскую область.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту боевых действий

По состоянию на 10 октября Россия потеряла более 665 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8945 танков, 17765 боевых бронированных машин, 19263 артиллерийских систем, 1225 РСЗО и т.п.