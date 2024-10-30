Ситуация меняется: Братчук рассказал о новых угрозах на Юге

Активизация врага на Запорожском направлении – это вопрос времени. Там уже фиксируют специфические действия врага, которые могут свидетельствовать о подготовке к атакам.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сейчас нет чрезвычайно интенсивных боевых действий на Юге. Но это вопрос времени. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на других участках фронта.

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Чего ожидать на Юге

Как отметил Братчук, оккупанты уже начинают давить в районе Времовского выступления. Это – граница Донецкой и Запорожской областей. Сейчас их цель здесь – добраться до Большой Новоселки, чтобы дальше двигаться в направлении Покровска.

Вот такие действия враг сегодня демонстрирует и по Старомайорску, и по Урожайному – по тем локациям, где в том числе и подразделения Украинской добровольческой армии отбивали нашу территорию. К сожалению, ситуация сегодня вот так меняется,

– рассказал Братчук.

На Ореховском направлении, который расположен несколько восточнее, пока нет интенсивных атак со стороны врага. Однако, бесспорно, там готовятся к будущим штурмам. В течение месяца там активно действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Сегодня такой ударной группировки на Запорожском направлении нет. Но, конечно, такие планы у них есть. Тут уже вопрос по нашей обороне и по тем действиям, которые будут осуществлять, в частности, органы военного управления. Главнокомандующий Александр Сырский уже совершил рабочую поездку на этот участок фронта. Угрозы есть. И на них реагируют,

– отметил Братчук.

Добавим, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что именно оккупанты планируют на Юге Украины. Там уже перекрывали дорогу из Бердянска в Токмак.