В четверг, 31 августа, Министерство внутренних дел опубликовало кадры из Запорожского направления фронта. Собственно, на них видно спасение военного бригады "Кара-Даг" и слышен гимн нашего государства.

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"Состояние бойца стабильное"

Отметим, что "Кара-Даг" – это название горы в Крыму. В честь нее была названа одна из подчиняющихся МВД штурмовых бригад "Гвардии наступления".

Эвакуация раненого собрата под гимн Украины бойцами бригады "Кара-Даг", "Гвардии наступления" на Запорожском направлении. Сейчас состояние бойца стабильное,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнем, что бригада носит имя Героя Украины Богдана Завады. Он погиб в бою на Донетчине в селе Мариновка в 2014 году.

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Обратите внимание! В состав "Гвардии наступления" входит 9 бригад. Они занимаются исключительно деоккупацией территорий во время контрнаступательных операций Сил обороны Украины.

Бригады "Гвардии наступления" / Картинка 24 Канала

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