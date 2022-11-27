"Очень соблазнительное направление": аналитик объяснил проблемы контрнаступления к югу от Запорожья

Очень соблазнительным направлением для дальнейшего продвижения ВСУ является Запорожское. Однако перед тем, как начать движение по этому участку следует решить 2 проблемы.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Ранее сообщалось о том, что россияне опрокидывают технику на Запорожское направление .

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Вопросы флангов

Харук отметил, что одной из проблем, которую нужно решить перед продвижением ВСУ на юг в Запорожском направлении – это проблема флангов. Ведь с левой стороны будет Донецкое направление россиян, а с правой – левобережье Херсонской области.

Российские войска так будут повернуты в сторону украинских,

– заметил военный эксперт.

Харук про проблемы контрнаступления на юг от Запорожья: смотрите видео

Вопросы ПВО и защиты от авиации

Он продолжил, что еще один нюанс для продвижения ВСУ вперед по этому направлению – противодействие российской авиации. Да, оккупанты используют ее не так активно, ведь линия фронта прикрыта системами ПВО. Однако при прорыве вперед ударная группировка останется без стационарных систем ПВО.

"Поэтому надо насыщать наши группировки достаточно мобильными средствами ПВО. Не только ПЗРК, но и более серьезными средствами, способными бороться против российской авиации. Количественно российская авиация преобладает нашу, несмотря на те потери, которые она понесла за 9 месяцев войны", - подчеркнул военный аналитик.

По его словам, эти проблемы находятся в поле зрения нашего командования. Нейтрализация флангов и защита воздуха – это вопросы, которые следует решить перед возможным наступлением.

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