"Россияне запихали пушки в дома людей": эксклюзивное интервью офицера 44-й ОАБр о российской тактике в Запорожье

Начальник отдела связи 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола Максим Коломиец, известный под псевдонимом "Хитрой", дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. Военный рассказал об изменении тактики на Запорожском направлении, контрбатарейной борьбе и новых угрозах с воздуха.

Начальник коммуникации 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола Максим Коломиец "Хитрый" дал эксклюзивное интервью для 24 Канала . Военный рассказал об изменении тактики на Запорожском направлении, контрбатарейной борьбе, сокращении работы артиллерии через дроны и новых угроз с неба.

Одна из острейших деталей разговора: враг начал использовать дроны-"ждуны" с катушками на 60 километров оптоволокна, которые могут ждать цели до суток. Также говорили о роли женщин в подразделениях разведки и о рекрутинге в бригаду.

Как изменилась работа артиллерии?

Какая сейчас оперативная ситуация в Запорожском направлении, где ваши ребята несут службу? Как изменилась вообще работа артиллерии, когда такое засилье дронов и РЭБов сейчас?

Если говорить об оперативной обстановке на направлении, можно уверенно говорить, что враг не меняет своей тактики. Он не меняется уже более полугода. У него остаются те же нарративы, те же принципы. И все там та же боевая работа.

Это малые штурмовые группы по четыре – пять человек, которые двигаются для того, чтобы найти какую-то скважину в нашей линии обороны, проводить инфильтрацию.

Обычно такие штурмовые группы подавляются еще в самом начале, когда враг только начинает наступление. Его сейчас с развитием технологий, с развитием дронов заметно еще на зачатках их планов. И мы как артиллеристы пытаемся подавить это еще в начале.

Вот как раз одно из средств. Можете объяснить, что это такое, для чего нужно это работе?

Вот это именно антидроновое ружье. Она работает на нескольких частотах. Если присмотреться, здесь есть диапазоны, на каких частотах она работает.

На самом деле, будем откровенны, это уже сейчас не такая действенная штука, как была раньше, потому что уже все знают, что работают дроны на оптоволокне. И целесообразность этого, когда есть оптоволокно, минимальна.

Сейчас наиболее целесообразно для того, чтобы сбивать дроны, это помповые ружья . Ружья, которые во время выстрела разлетаются на большое количество мелких обломков. И за счет этого они и уничтожают сам этот дрон.

По поводу того, как у нас эта штука появилась. Те же диверсионные группы, которые двигались, пробовали просочиться, они часто могут носить с собой вот такое вооружение для того, чтобы подавлять наши дроны. Один из военнослужащих враждебных имел вот такую штуку. Как мы видим, ее немного деформировали, модернизировали. Она уже не работает и она у нас как экспонат.

Полный разговор: смотрите видео

На что сейчас собираетесь в частности? Какие у вас актуальные потребности остаются?

Если перейти от этого антидронового ружья к нашим потребностям, мы стараемся сейчас улучшать, модернизировать беспилотные летательные аппараты, потому что обычно они идут штатные, они не модернизированы. То есть какие у них технические характеристики при изготовлении, такими они работают.

Мы стараемся их улучшить, чтобы они могли лететь дальше, видеть больше, летать дольше и уничтожать врагов еще лучше. За счет того, если мы их будем модернизировать, такие штуки точно не смогут им помешать. Желающему мы будем очень рады, если вы сможете поддержать нас и приобщиться к этому благородному делу.

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То есть я так понимаю, что любая артиллерийская бригада или любая другая все равно имеет на своем вооружении сейчас и дроны, и РЭБы? Это непременно. Нет такого, что если артиллерийская бригада, только работаете артиллерией?

К сожалению, наверное, есть множество зрителей, думающих: "Есть вот пехотная бригада, там только пехота, больше ничего нет. Есть артиллерийская бригада, только артиллерия, пушки, люди у пушек и все". Это далеко не так .

На самом деле с течением времени война меняется, принципы боевых действий меняются, и в каждой бригаде должны быть разные направления развития.

Раньше никто не мог подумать, что в артиллерии потребуются НРК, потому что все думают, что артиллерия стоит значительно далеко от передней линии фронта. Но с тем, как сейчас развиваются дроны, мы уже понимаем, что без НРК нам будет тяжело.

Нам нужно подвозить боекомплект, нам нужно подвозить любую провизию, и с помощью НРК это сделать гораздо проще, чем подвергать какого-нибудь человека, а часто это два человека, потому что никто в одиночку не ездит в транспортных средствах, на опасность.

Какие сейчас ребята в основном на вашем направлении выполняют задания?

Если говорить именно о боевых задачах, конечно, это как можно большее количество уничтожения вражеской техники и личного состава . Мы работаем в синергии с дронами как наземными, так и беспилотными летательными аппаратами.

В действительности все очень просто. Дрон летит, видит цель, сразу передает координаты для нас, и дальше вступает в действие уже наше крепкое и сильное слово артиллерии.

Мы работаем тогда, когда не может работать тот же дрон, потому что, к сожалению, дрон – это такая штука, которой необходимы благоприятные погодные условия. То есть должно светить солнце, не должно быть большого ветра. Если будет идти дождь, будет трудно им управлять. Опять же туман – он не взлетит, потому что не будет видеть ничего, или нужно будет летать очень низко. И тогда уже возвращаются в старую добрую артиллерию.

Как с изменением погодных условий будет меняться ваша работа и будет ли работать по враждебной технике и по врагу проще? Так как мы так понимаем, зеленки не станет, то это больше облегчит вам работу?

Оно с одной стороны да, а с другой стороны и нет. Потому что по-простому тебя становится гораздо проще увидеть. И опять же, те же БПЛА, с помощью них гораздо легче обнаружить пушку или, например, какую-нибудь другую технику.

К чему это веду? Потому что когда работает пушка зимой или осенью, когда уже становится прохладно, она слишком сильно нагревается, и из-за тепловизионного дрона ее просто будет видно за километры. Даже не взлетев, не стоя над ней. То есть там ты видишь за десятки километров, что где-то там работает пушка.

Но на самом деле действительно работать в определенном смысле легче, потому что исчезает естественная маскировка, нет этой зеленки, труднее замаскироваться, или уже видно там, где есть протоптанные вражеские маршруты.

То есть мы можем понять, что ага, там где-то ездила какая-нибудь техника или там стоит пушка, значит, туда надо поработать.

Если, например, сравнивать работу ваших ребят в 2022 году и сейчас, то сейчас артиллерия в соотношении насколько меньше работает, чем тогда?

Да, действительно, она сейчас имеет меньше работы по сравнению с тем, как было раньше, потому что тогда никто даже и вообразить не мог, что будут так сильно развиваться дроны. Мы знали, что они есть, они где-то там летают. Обычно это были дроны такого типа "Крылья", разведывательные дроны.

Очень редко кто-то придумывал, чтобы цеплять на них бомбы или боекомплекты. Но если сравнить 2022 и 2026 год, я бы сказал, что работа артиллерии сократилась как минимум вдвое.

Просто цифра – 2022 год, июнь месяц, мы стояли под Бахмутом. Мы работали из одной пушки в районе 150 снарядов в сутки. Один снаряд – 50 килограммов. Вы можете сосчитать, сколько в килограммах мы запускали по врагу.

Сейчас одна пушка в лучшем случае работает 20-30 выстрелов в сутки. И опять же, это не столько из соображений того, что мы нечем работать или еще что-то, а по соображениям безопасности.

Потому что мы сейчас работаем на самоходных артиллерийских установках "Богдана". Они очень велики, и для того, чтобы сделать невозможным их обнаружение или уменьшить вероятность того, что их обнаружат, мы должны отработать, сделать один – два быстрых выстрела и снова поехать замаскироваться.

Это уже некоторое время. Должны переждать период, потому что дрон будет искать нас. После того, как мы этого переждали, мы уже можем уезжать и снова работать. Раньше такого не было. Мы могли работать без остановки, то есть часами.

Чем опасны враждебные "дроны-ждуны"?

Артиллерия – это одна из первоочередных целей, которую ищет враг. Прибегает ли он к тоже новым технологиям маскировки? Я слышала о том, что даже встречаются такие "ждуны", сидящие и дроны, которые могут там по пол дня ждать, пока что-то на горизонте не появится для того, чтобы поражать цель. Действительно ли такое есть?

Да. "Ждуны" сейчас действительно очень сильно надоедают нам. Это один из таких ключевых факторов борьбы именно врага против нашей артиллерии, потому что они ссылают их далеко в тыл, могут маскировать их в траве.

Встречались мы совсем недавно такого дрона, который имел катушку на себе 60 километров оптоволокна. Очень большое расстояние, на которое он может лететь.

Его принцип работы: он может ждать до времени своей цели . И как только он уже видит, что это действительно так, он поднимается и сразу пытается атаковать свою цель, на которую он нацелился.

Выходит, оккупант тоже эти сутки сидит и наблюдает, может ли он работать автоматически, или в полуавтоматическом каком-то режиме этот дрон, или как? Только когда наблюдает за ним оператор, как на оптоволокне работает?

На самом деле я не готов ответить именно на этот вопрос, почему он так работает, но по логическим соображениям он должен сидеть там целые сутки. Но целые сутки сидеть, смотреть в монитор, я сомневаюсь, что кто так будет делать.

Но с другой стороны, какую-то автоматическую наводку поставить на него – это, наверное, очень дорогая штука, которую тратить на один дрон... Но никто не ищет логики на войне.

Из того, что, например, с нового вы встречали из российского вооружения, к каким новым тактикам они прибегают, какие упрощенные беспилотники они, например, используют? Те же там "Молнии", мы понимаем, их летит очень много, хотя они стоят копейки, но сколько вреда они наносят?

Остальное, что я видел, как работает враг. Те же "Молнии", они стоят копейки, как вы говорите, но они еще на крылья им ставят FPV-дроны.

То есть "Молния" работает своего рода как матка. Она долетает до определенного расстояния, FPV-дрон взмывает, и уже не одна "Молния" наносит удар, а за счет FPV он долетает, еще дальше бьет.

А если сбить эту "Молнию", то автоматически сбивается и FPV-дрон, может ли FPV-шка успеть улететь дальше?

Должны иметь какую-то серьезную реакцию, так я думаю, она может полететь дальше. Но обычно, если оно сбивается в воздухе, то за счет взрывной волны можно повредить и дрон.

Как оккупанты издеваются над гражданскими?

Что еще досаждает сейчас на фронте преимущественно как раз на вашем направлении?

Конечно, есть та самая контрбатарейная борьба, о которой мы говорим. Не только с нашей стороны работают пушки, к сожалению, с их стороны они работают.

Но я могу с уверенностью сказать, что за последний период времени мы, как артиллеристы, свели на нет их преимущество именно на юге. Они там уже не имеют доминации, а иногда даже и боятся выдвинуться к нам, потому что понимают, что будут уничтожены моментально.

Были случаи, когда они могли запихивать свои пушки в человеческие дома. Стволы торчали из окон. О гуманитарном праве, о человечности здесь вообще не говорится.

То есть они максимально пытаются как-то скрывать свои позиции и маскироваться под гражданскими. Мы это видим постоянно. Было ли что-нибудь кроме домов, где они тоже пытались?

Обычно процентов 60 они всегда пытаются спрятаться за гражданскими.

То есть это пушки, которые стоят рядом с домами, как я сказал, в домах они могут быть где-то там у населенных пунктов. Обычно большинство используют именно населенные пункты, чтобы там замаскировать свое вооружение.

Буквально недавно была информация, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях ваши ребята поразили и уничтожили три гаубицы "Мста" и еще одну гаубицу. Как это вообще возможно? То есть так велики единицы техники. Это работа за один день, за неделю, чтобы понять, насколько редки сейчас такие случаи становятся?

Если говорить о самом комплексе работы, это явно не один день и может даже и не пару дней, потому что нам нужно быть уверенным, что там как раз находится пушка или что-то другое. Мы очень долгое время отслеживаем это.

По меньшей мере двое – трое суток нам нужно полетать, посмотреть, действительно ли там пушка, или, возможно, мы все-таки ошиблись и там какой-то муляж стоит, чтобы мы туда не работали лишний раз. Соответственно, это работа нашей разведки.

После этого уже вступают в дело наши пушкари. Им действительно разобрать пушку – это хватает полторы – две минуты, потому что нужно один – два раза метко попасть. И пушки нет.

А есть такие случаи, когда пушка не может попасть именно туда, потому что вот тот самый, например дом, мы можем его разрушить, но пушка останется цела, и мы знаем, что они ее откатят. Поэтому мы работаем с помощью БПЛА тоже.

Опять же, это о том же сборе, что нам нужно модернизировать БПЛА, чтобы он мог избегать враждебных РЭБов, чтобы он мог прилететь намного быстрее или улететь намного дольше. За счет этих БПЛА ударных мы также уничтожаем вражеское вооружение.

Тут тоже очень интересно, несут ли они на себе взрывчатку?

Нет-нет, обычно у нас есть два типа БлЛА. Обычные – это FPV-дроны, на которые мы цепляем взрывчатку, а есть и дроны типа "крылья", которые называются "Дарс".

Он летит уже на большие расстояния, он более стабилен, потому что у него есть крыло, он более устойчив к ветру. И можно им лучше управлять и доводить до той цели. Он может нести взрывчатку на себе до 8 килограммов, если не ошибаюсь. Этого более чем достаточно, чтобы пробить как минимум дыру в стволе или попасть в моментально разразившийся боекомплект.

Если говорить о тактике врага, понимаем, что КАБ для нас все-таки это еще остается большой проблемой, потому что у них, к сожалению, их еще хватает. На вашем направлении как часто враг применяет КАБ и есть ли в этом противодействие сейчас?

На самом деле противодействия кабамам я даже не знаю, что это должно быть, потому что ты его никак... Наверное, его нужно сбивать, когда он еще в самолете. Противодействия как такового я не знаю, но это непрестанно.

На самом деле не бывает такого периода времени, когда бы не работала вражеская авиация. Погода не влияет на это никак. Вообще никак. То есть они взлетают, они запускают с огромного расстояния и работают. Хуже всего, они работают по гражданскому населению.

Это самое худшее, что может быть, потому что в соотношении, наверное, 70% КАБов летит в большие города, такие как Запорожье, или прифронтовые населенные пункты, такие как Камышеваха и рядом населенные пункты возле нее. А 25% только уже летит именно по Вооруженным Силам.

Зачем они запускают по гражданским объектам, чтоб что?

Я думаю здесь нет никакого логического объяснения. На самом деле, это лично мое мнение, это помешанные люди, у которых нет ничего просто святого.

Для того чтобы запугать, возможно, показать, что вот смотрите, как мы страшны, что мы можем сделать так, и все, бегите или подчиняйтесь.

Это единственное мое мнение, зачем это делать, потому что не бойтесь, сражайтесь с военными, а не с гражданскими людьми. Это просто они делают геноцид на самом деле.

Но вот по Запорожью так же и FPV-дроны уже долетают?

К сожалению, да, FPV-дроны долетают. Опять же, по тому же принципу, который я рассказывал ранее, с помощью разведывательных БПЛА они могут лететь еще дальше.

И хуже всего то, что когда они прилетают по Запорожью, они понимают, что не долетят дальше в центр Запорожья, где они, возможно, в какой-то там "центр принятия решений хотят попасть", а они бьют по окрестностям.

По окрестностям там, где живут мирные люди, они бьют по маршрутным транспортным средствам. К сожалению, и объяснений этому просто нет.

Но операторы ли их в этот момент видят картинку?

Конечно, полностью картинку . Да, мы все с вами видели это видео, вирусившееся по сети, где дрон летал над мужчиной в Херсоне, и оператор видел эту картинку. Это просто издевательство.

Где проходит "килзона" в Запорожье?

В чем сложность вашей работы из-за того, что так много дронов летает. Насколько тяжелее стало заходить, выходить из позиции? Потому что не раз уже слышали истории, что по 100, даже по 200 дней могли ребята находиться на позициях, но мы понимаем, что артиллерия – это ведь не первая линия все равно. Но так как линия сейчас, "килзона" достигает 20 – 30 километров, то это влияет в том числе, значит, и на вашу работу?

Да, конечно. Когда сначала только начинали говорить о "килзоне", мы говорили, что это в районе 10 километров. И все говорили, что артиллерия далеко, они должны себя спокойно чувствовать.

Но на самом деле "килзона" сейчас – это маршрут от Запорожья, например, до Орехова или на то же Гуляйполе. Потому что дрон может тебя ждать повсюду.

Мы говорили о "ждунах", которые очень досаждают нам. Те самые разведывательные дроны, которые имеют на себе FPV ударные дроны, работают как матки.

Это очень усложняет нам работу, потому что нужно добраться до позиции на огромной машине САУ "Богдана". Это машина, которая 12 метров в длину и 4 метра в высоту. Я думаю, вы понимаете, что по такой цели не попасть – это тяжело.

Опять же мы двигаемся на позиции только тогда, когда есть неблагоприятные погодные условия для дронов. И за счет этого наши ребята, которые на позициях, могут находиться действительно определенный длительный период времени, чем хотелось бы, но часто это не более двух – трех недель.

И наши ребята сразу меняются, у нас нет таких колоссальных цифр. Опять же нужно понимать, что все-таки определенный промежуток и расстояние до линии боевого столкновения у нас существует. Как в артиллерии, там не менее 10 километров. Опасность есть, но не такая критическая, как у пехоты.

Готовится ли Россия к наступлению на юге?

В Запорожском направлении остается активная такая линия фронта. Сейчас вы видите скопление военных или видите подготовку к возможному большему, более широкому наступлению? Вот мы слышим о том, что россияне собираются мобилизовать еще 300 тысяч человек. Действительно ли как-нибудь видите подготовку к такому?

Здесь знаете, в чем еще специфика? Они могут готовиться очень долго, собирать большое количество личного состава, огромное количество техники, но есть специфика ландшафта именно на юге. Это огромные степи, на которых видны любые движения издалека.

По меньшей мере, я думаю, 50 километров мы будем понимать, что уже что-то двигается. К примеру, в нашем арсенале есть такой БлЛА, который называется Raybird, он летит до 70 километров в глубину, в тыл врага.

Почему он улетает так далеко? Потому что у него большая специфика именно зума, и за счет того он снимает с высоты 5 километров. Поэтому вы можете понимать: если там что-то происходит, мы об этом уже узнаем чуть ли не в режиме онлайн.

Опять же, если они что-то будут думать, планировать, собирать, сейчас за счет именно ландшафтной специфики юга мы сможем очень быстро противодействовать этим действиям со стороны врага. Можем скоро уничтожать колонны, можем стремительно реагировать на перемещение техники, перемещение личного состава неприятеля. Поэтому для них будет очень тяжело там что-то сделать.

Да, они, к сожалению, когда мы смотрим на DeepState, мы видим, что они постепенно двигаются, но они двигаются только в тех участках, где есть усложнения для линии обороны. То есть кое-где, к сожалению, могут быть провалы, и после этого провала оно существенно может повлиять на дальнейшие линии.

То есть выходит, по состоянию на накопления войск и техники такой на Запорожском направлении нет, чтобы это было свидетельством о более широкомасштабном наступлении?

Именно на переднем крае, там, где они начинают свои боевые действия, мы этого не фиксируем. Возможно, они в тылу где-то могут что-нибудь собирать, но именно на переднем крае мы этого не видим.

Мы этим летом увидели, как прекрасно наши дальнобойные дроны перерезают эту логистику. Начало ли это влиять на окупантов? Начались ли у них сложности с горючим? Бензовозы не доезжают, техника не доезжает, может быть, даже отступают где-то на каких-то участках. Здесь очень интересно, повлияло ли перерезание логистики уже на них?

На самом деле да, повлияло. Почему повлияло: так как мы уже не видим той большой техники на линии фронта. Мы не видим танков, мы не видим БМП, мы не видим БТРов разных.

Обычно это какие-нибудь небольшие машинки, типа минивэнов или их "Тигров". Обычно они используются для подвоза личного состава на позиции, чтобы быстро подвезти их туда и уехать оттуда. Для штурмов вообще не используется техника. Это только квадроциклы или мотоциклы.

Ранее подъезжала техника поближе к линии разграничения, заправлялась вся основная техника и бензовозы возвращались назад. Сейчас наоборот, вся основная техника выезжает в бензовоз, заправляется и возвращается к себе.

Сколько времени вы уже не видите такой тяжелой техники окупантов?

Нужна небольшая ремарка. Когда есть погодные условия, которые способствуют, чтобы двигалась такая техника типа танков, я уже не видел достаточно долго. С полгода точно наверняка не видел, чтобы она двигалась именно в нашем направлении.

Нам недавно удалось уничтожить один их танк, но как он там оказался, мы никакого логического объяснения этому не имеем. Пусть бродят так чаще.

Но когда есть, например, дождь, туманная погода, вот тогда возможно движение техники такой, как БТРы, БМП, но опять же она не доезжает просто из-за ландшафтной специфики южного края.

Помимо квадроциклов, еще использующих оккупанты? Или сколько они вынуждены двигаться пешком так, чтобы дойти хоть до какой-нибудь позиции, есть ли у них прикрытие сверху так же с неба?

Конечно, они работают через дроны. Они должны понимать, куда они должны идти. А сколько они могут двигаться, это все относительно. На самом деле, очень мало таких групп доходит именно до переднего края. Их уходит очень много, а доходят единицы. Двигаются они не менее там десятки километров.

А вы видите их движение постоянно каждый день, то есть они не перестают пробовать так продвигаться? Бывают ли дни, когда вы видите, что вообще нет никаких даже толчков?

Ну, конечно, бывают там дни, но это единицы.

Когда все-таки их гонят на убийство?

Но я не могу сказать, какая их идеология, для чего они это делают и кто их так заставляет, и какой у них такой прекрасный оратор, чтобы их заставлял идти на убийство. Но на самом деле это так есть.

Они просто двигаются как мясо для того, чтобы разведать, где что находится у нас. Их основная цель – это прийти к тому, чтобы тот, кто управляет дроном, увидел и собрал какую-то информацию, где какая единица техники у нас находится на линии обороны.

Вы говорите, если нет у них тяжелого вооружения, то какую технику они пытаются подтягивать, что еще применяют?

На самом деле они у них есть, но они его хоронят и они его не показывают. Работают они, конечно, пушками, работают так же, как и мы. Минометы очень часто используют.

Но сейчас война переходит именно на войну беспилотных комплексов как наземных роботизированных, так и авиационных комплексов.

Они тоже используют НРК?

Да, у них есть также НРК, но, скажем так, столь продвинутых, как у нас, я у них еще не встречал. Мне не приходилось видеть. Возможно, они где-то есть, но, например, мы все видели, как работают НРК уже с дистанционными пулеметами. То есть, они заезжают, зачищают населенные пункты. Такого у них еще не замечалось.

А ваши работают с такими НРК?

К сожалению, у нас в артиллерии немного другая специфика. Мы должны прикрывать тех, кто зачищает эти населенные пункты. Поэтому наша основная работа – нужно сделать так, чтобы враг даже не заметил, что НРК эти подъехали.

Обычно знаете, как работает тандем беспилотных комплексов и артиллерии? То есть, прежде всего, работают беспилотные комплексы, те же FPV-дроны или какие-то ударные дроны, они бьют по позиции врага. Враг понимает, что по ним работают беспилотники, прячется в одну нору, и здесь уже работает артиллерия.

То есть, артиллерия бьет именно в эту нору. И соответственно шанс выжить гораздо меньше, когда они скучены, и туда прилетает 155-й калибр. Если же кто-то выживает, тогда уже добивают дроны.

Вы с какой техникой в основном работаете? Имею в виду, это украинский или зарубежный, есть ли паритет в этом?

У нас пока есть, скажем так, выбор, по чему мы хотим работать. Потому что у нас еще остались международные образцы. Мы в 2022 году полностью перешли на стандарты НАТО.

Мы работали на "трех топорах" М777 и FH70. Это эстонская или итальянская пушка. Работали с ними более длительный период времени до 2024 года. Они показали себя очень прекрасно.

Особенно М777 – это, лично по моему субъективному мнению, одна из лучших пушек, на которой даже мне приходилось работать. На ней я, кстати, проходил посвящение в артиллеристы.

Пушка прекрасна. Она, если ее сложить, чтобы спрятать, будет максимум 1,5 метра в высоту. То есть ты ее сложил, спрятал, ты можешь там в поле с подсолнухами разложить эту пушку, опустить на самый низ, и ее не будет видно.

Если говорить о происходящем сейчас у нас, у нас еще осталась М777, FH70 мы полностью передали на другие бригады, а сами в свою очередь довооружились отечественными САУ "Богдана" и "Богдана-Б", то есть прицепными "Богданами".

Ну и у нас есть еще реактивно-артиллерийские системы. Это такие, как "Вампир" чехословацкий, еще старый образец. И есть "Ураганы". Ну и есть такая перчинка, о которой пока не будем говорить. Это будет сюрприз оккупантам.

Как проходит рекрутинг в бригаду?

Если, например, есть люди, которые сейчас смотрят нас и хотели бы записаться к вам, то как у вас проходит рекрутинг? Есть ли какая-нибудь процедура, как вас найти, что для этого сделать?

Первое, что нужно сделать – это найти нас в социальных сетях . В любых социальных сетях есть ссылка на наш контактный телефон рекрутинга, ссылка на Google-форму для заполнения анкеты, после чего с вами сразу же связываются наши рекрутеры и проходят первичный этап общения.

То есть узнают потребности, узнают видение военнослужащего, ну и опять же определенный отбор проходит военнослужащий. Возможно, даже на телефонном разговоре он поймет, что это ему не интересно, или мы поймем, что такой военнослужащий нам не подходит.

После чего, если мы уже понимаем, что скажем так, наши взгляды совпадают, мы приглашаем его к себе, к нам в часть. Он проходит психологический отбор, общается с представителями медицинского направления и с персоналом, подыскивающим для него должность. Но даже если человек целенаправленно знает, что он хочет идти работать на каком-то соответствующем орудии или на каком-нибудь соответствующем БПЛА, мы уже можем зарезервировать для него место в этом.

То есть она позвонила, сказала: "Вот я хочу идти к вам в бригаду именно 44-ю артиллерийскую. Я хочу работать на реактивной системе залпового огня "Вампир". Все, не проблема. То есть мы связались с подразделением, сказали: "Вот есть человек, готовый идти к вам, готовы ли забрать, когда и как.

Она приходит к нам, получает соответствующее направление, проходит военно-врачебную комиссию, после чего проходит этапы обучения. Мы в свою очередь практикуем такой уровень подготовки, что когда человек попадает к нам, кроме базовой военной подготовки, он проходит не менее 3 – 4 недель обучения с сержантским составом в подразделении.

Потому что мы понимаем, что если человека отправить сразу в боевой расчет, он принесет еще больше опасности, чем пользы. Потому что человек неподготовленный, не понимая, что и как делать в той или иной ситуации, он несет действительно опасность.

Ты должен, кроме того, что переживать о своем здоровье и здоровье своих собратьев, так еще следить за человеком, который рядом не понимает, что ему делать в то или иное время.

Какие задачи на фронте женщины выполняют лучше?

Есть ли в бригаде женщины или они тоже работают на артиллерии?

Да, в бригаде есть женщины, мы гендерно равны, у нас все хорошо. Что касается артиллерии, на самом деле, чтобы именно они работали у артиллерийских систем, такого нет.

Ну, будем откровенны, 48 килограммов один снаряд для женщин – я не хочу умалять их достижения, но на самом деле это тяжело. А они у нас больше занимают такие должности, как связисты, ну, конечно, медицинский персонал.

Но на направлении беспилотных летательных аппаратов у нас две девушки, которые являются командирами подразделений. То есть они управляют не менее 50 мужчинами.

Один из них – это подразделение аэроразведки, а другой – это подразделение звукометрической разведки. То есть и они на самом деле молодые. Одна девушка, кажется, совсем недавно окончила Академию сухопутных войск в 2024 году.

Ну, а другая, она уже известна в определенных кругах. О ней даже и враг не раз слышал. Она награждена отличием Президента Украины из его рук. То есть, она достаточно прекрасно справляется своими обязанностями.

А в чем наоборот женщины могут преобладать?

На самом деле, если мы говорим о разведке, там для них, наверное, лучшая среда в плане того, потому что они более придирчивы ко всему, они могут более точно рассмотреть, где и как находится.

На самом деле это было неоднократно подмечено, когда просматривали материалы. Мы знали, что там стоит пушка, но после того, как приходила эта девушка, которая была награждена отличием Президента Украины, она говорит: "Вы что, не видите, что вот рядом еще одна пушка стоит?"

И мы такие: "Стоп, еще одна? Ну, давайте поработаем, посмотрим. Завтра поедем, посмотрим, что там". Типа вот такого бывало. Девушки бывают более внимательны.

Женщин также приглашаете? На какие должности, например, было бы актуально и наоборот, может быть, разыскиваете женщин именно на такие должности?

Конечно, очень много у нас девушек, работающих в медицинском направлении. Есть женщины, которые работают по направлению психологии, потому что она тоже нужна. Морально-психологическое состояние военнослужащего – это очень важно.

Сейчас во время войны мы все понимаем, что есть очень много различных факторов, которые могут понижать, которые могут давить морально, когда становится трудно. А когда приходит человек, с которым можно пообщаться, открыть какую-то тему, обсудить, возможно, найти какие-то компромиссы какого-нибудь решения вопроса, здесь лучше всего подходят женщины на самом деле.

Но бывают такие случаи, когда и с мужем проще пообщаться, открыть какую-нибудь другую тему. Опять же, как я говорил, связисты, они тоже нужны. Да и беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы – также приглашаем женщин в этом направлении.