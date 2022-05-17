В Запорожской области подростки сотрудничали с оккупантами и мародерили

К сожалению, на временно оккупированных территориях находятся те, кто охотно сотрудничает с врагами. В Запорожье стало известно о подростках, которые помогали захватчикам. В частности, информировали и грабили.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Известно, что сотрудничали с российскими оккупантами подростки в селе Инженерное в Пологовском районе.

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Грабили жилье и информировали оккупантов

Местные жители рассказывают, что несовершеннолетние рассказывали российским захватчикам о заброшенных домах. В частности, ценности, которые оставили те, кто успел уехать и спастись от оккупации. Более того, они еще и участвовали в мародерстве.

В Энергодаре ходят по квартирам и похищают мужчин

В Запорожской ОВА подчеркнули, что и коллаборантство, и мародерство – причинаВ случае с несовершеннолетними привлекут не только их, но и родителей.

Если в Пологовском районе воруют вещи, то в Энергодаре похищают людей. Известно, что российские военные устраивают обходы по квартирам. Они завязывают руки мужчинам и вывозят их. Уже есть информация о по меньшей мере шести похищенных захватчиками. Отметим, что во время обходов по квартирам угрожают всем автоматами.

Также известно о том, что в окрестностях Энергодара оккупанты роют окопы, а также работают над постройкой фортификационных сооружений. Все для того, чтобы их было гораздо труднее выбить нашим военным.

В Мелитополе шантажируют и запугивают

Жители Мелитополя не хотят сотрудничать с оккупантами. Так что им остается только шантажировать местное население. Тех, кто работает в бюджетных учреждениях, запугивают потерей работы. Мол, в городе много вынужденных переселенцев из Мариуполя, которые охотно будут работать на оккупационные власти.

Отметим, что за прошедшие два месяца Мелитополь покинула почти половину его населения. В городе остались в основном люди преклонного возраста или те, кто ухаживает за своими стариками.

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Российские военные взорвали дорогу, соединяющую Пологи и Гуляйполе. Сделали это оккупанты с использованием мин. В результате взрывов образовались воронки глубиной около полутора метров.

В течение 15 мая ВСУ активно уничтожали российских захватчиков в Запорожье. Так, нашим бойцам удалось отправить на тот свет 37 оккупантов, еще 54 – ранить. Кроме того, у врагов стало на 1 танк, 2 РСЗО "Град", 15 боевых бронированных машин, 6 единиц автомобильной техники и 2 единицы противотанковых ракетных комплексов меньше.

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