В Запорожской области подстрелили боевой танк "Владимир"
21 марта 2022 , 20:56Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные "наваляли Вове". К сожалению, пока не Путину. Зато удалось уничтожить тезку кровавого диктатора – российский танк Владимир.
Успешную "охоту" провели воины одной из украинских бригад в Запорожской области. Их трофеем похвастались в Генеральном штабе ВСУ.
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"Владимиром" оказался современный российский боевой танк Т-90.
"Вове" сильно наваляли и он немного повесил "нос",
– иронически заметили в Генштабе.
Остатки разбитого российского "Владимира" / Фото Генштаба
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