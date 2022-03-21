В Запорожской области подстрелили боевой танк "Владимир"

Украинские военные "наваляли Вове". К сожалению, пока не Путину. Зато удалось уничтожить тезку кровавого диктатора – российский танк Владимир.

Успешную "охоту" провели воины одной из украинских бригад в Запорожской области. Их трофеем похвастались в Генеральном штабе ВСУ.

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"Владимиром" оказался современный российский боевой танк Т-90.

"Вове" сильно наваляли и он немного повесил "нос",

– иронически заметили в Генштабе.

Остатки разбитого российского "Владимира" / Фото Генштаба

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