Как отмечают в Запорожской ОВА, над созданием многоуровневой системы оборонных объектов работают с первых дней войны. К этому присоединяются все небезразличные запорожцы.

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Строят фортификационные сооружения и роют траншеи

Чтобы эффективно защищать областной центр от оккупантов, с 24 февраля начали строить фортификационные сооружения. Прежде всего, говорят в ОВА, необходимо было создать несколько оборонительных линий. Так, запорожцы работают над укреплением города, а также помогают рыть траншеи и набивать мешки песком. До сих пор создают дополнительные оборонительные рубежи, позволяющие противостоять врагу.

Экскаваторщик Михаил из концерна "Городские тепловые сети" рассказал, что помогает чем может.

Многие наши ребята пошли защищать нашу страну. Мы делаем то, что можем – помогаем нашим ребятам. Копаем уже давно, защищаем наши рубежи и роем траншеи,

– заметил он.

Заметим, что оборонные сооружения не только усложняют атаку врага. Они еще и помогают спасти жизнь украинским военным. А это тоже способствует нашей победе над оккупантами.

Военнослужащий с позывным "Шериф" добавил, что бойцам гораздо легче прийти на уже заранее оборудованные позиции.

Сейчас работаем, чтобы не допустить врага к Запорожью и максимально усложнить его продвижение, отразить атаки и уберечь жизнь людей.

– подчеркнул он.

В Запорожской ОВ отмечают, что усиление агрессии на Южном направлении заставило несколько изменить подход к обороне. Поэтому продолжают строить защитные сооружения, но более сложные.

"Сейчас мы находимся далеко от Запорожья. Строим фортификационные позиции, чтобы российские войска не продвинулись ближе к городу", – подчеркнул Александр Власюк, первый заместитель городского головы.

Он добавил, что работа не прекращается сейчас и будет продолжаться. На оборону города работают как частные, так и коммунальные предприятия. Они предоставляют необходимую технику, которая помогает быстро и эффективно рыть траншеи и окопы. Максимально сплочены все жители области, которые помогают защищать родную землю от возможной атаки оккупантов.

Новости из Запорожской области за 26 апреля

Российские захватчики обстреляли Новоданиловку. Они также заминировали местность вблизи Каменной Могилы под Мелитополем.

Обстреляли ракетами российские военные временно оккупированную Васильевку. В то же время, они уже распространяют фейки, что это сделали ВСУ.

Захватили россияне также 2 медицинских учреждения в Бердянске. Одним из них теперь будет руководить коллаборант.

По Гуляйполю оккупанты в очередной раз нанесли удар. В результате вражеской атаки травмированы три человека.

Били захватчики также по Запорожью. Они выпустили по городу три "Калибра". От ударов погиб местный электрик.

Тем временем в оккупированном Энергодаре оккупанты поставили на блокпосты подростков 12 – 15 лет: смотрите видео