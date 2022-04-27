Як зазначають у Запорізькій ОВА, над створенням багаторівневої системи оборонних об'єктів працюють з перших днів війни. До цього долучаються усі небайдужі запоріжці.

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Будують фортифікаційні споруди та риють траншеї

Щоб ефективно боронити обласний центр від окупантів, з 24 лютого почали зводити фортифікаційні споруди. Передовсім, кажуть в ОВА, необхідно було створити кілька оборонних ліній. Так, запоріжці працюють над укріпленням міста, а також допомагають рити траншеї та набивати мішки піском. Досі створюють додаткові оборонні рубежі, які дозволили б протистояти ворогові.

Екскаваторник Михайло з концерну "Міські теплові мережі" розповів, що допомагає, чим може.

Багато наших хлопців пішли захищати нашу країну. Ми робимо те, що можемо – допомагаємо нашим хлопцям. Копаємо вже давно, захищаємо наші рубежі та риємо траншеї,

– зауважив він.

Зауважимо, що оборонні споруди не лише ускладнюють атаку ворога. Вони ще й допомагають врятувати життя українським військовим. А це також сприяє нашій перемозі над окупантами.

Військовослужбовець з позивним "Шериф" додав, що бійцям значно легше прийти на позиції, які вже заздалегідь обладнали.

Зараз працюємо, щоб не допустити ворога до Запоріжжя та максимально ускладнити його просування, відбити атаки та вберегти життя людей,

– наголосив він.

У Запорізькій ОВА зазначають, що посилення агресії на Південному напрямку змусило трохи змінити підхід до оборони. Тож продовжують зводити захисні споруди, але складніші.

"Зараз ми перебуваємо далеко від Запоріжжя. Будуємо фортифікаційні позиції, щоб російські війська не просунулися ближче до міста", – підкреслив Олександр Власюк, перший заступник міського голови.

Він додав, що робота не припиняється зараз і триватиме й надалі. На оборону міста працюють як приватні, так і комунальні підприємства. Вони надають необхідну техніку, яка допомагає швидко й ефективно рити траншеї та окопи. Максимально згуртовані також усі мешканці області, які допомагають боронити рідну землю від можливої атаки окупантів.

Новини з Запорізької області за 26 квітня

Російські загарбники обстріляли Новоданилівку. Вони також замінували місцевість поблизу Кам'яної Могили, що під Мелітополем.

Обстріляли ракетами російські військові тимчасово окуповану Василівку. Водночас вони вже поширюють фейки, що це зробили ЗСУ.

Захопили росіяни також 2 медичні заклади у Бердянську. Одним із них тепер керуватиме колаборант.

По Гуляйполю окупанти вкотре завдали удару. Внаслідок ворожої атаки травмовані троє людей.

Гатили загарбники також по Запоріжжю. Вони випустили по місту три "Калібри". Від ударів загинув місцевий електрик.

Тим часом в окупованому Енергодарі окупанти поставили на блокпости підлітків 12 – 15 років: дивіться відео