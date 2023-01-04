Оккупанты ограничивают передвижение в Запорожской области: вводят пропуски

Российские захватчики продолжают творить беспорядок на оккупированных ими территориях. Так, в Запорожской области они ограничили свободное передвижение местных жителей.

Таким образом, оккупанты усиливают давление на людей, проживающих на временно занятых территориях. Захватчики хотят усложнить борьбу Силам сопротивления.

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Как оккупанты ограничивают передвижение в Запорожской области

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре". В то же время оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто.

Захватчики хотят еще больше контролировать гражданских и ограничить свободу передвижения на занятой территории,

– отметил Федоров.

Так, в некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака действуют "комендантские дни". Местные жители не могут выйти на улицу до 8 января. В Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января.

"Оккупанты превращают временно занятые территории в резервации. Однако это не поможет им сломать наших людей. Даже в местах несвободы украинцы остаются свободными", – отметил мэр Мелитополя.

Какая сейчас ситуация в Запорожской области