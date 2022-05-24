В Запорожской ОВА рассказали, куда Россия перебросила много военных и техники из Мариуполя

Русские оккупанты перебросили часть техники и личного состава в сторону Запорожья. Российских оккупантов и их оборудование заметили местные жители.

Соответствующую информацию обнародовали в Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщили 23 мая.

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Часть врагов из Мариуполя перешла на Запорожье

Жители Приморска сообщают, что сегодня (говорится о 23 мая – 24 канал) в сторону Бердянска прошла колонна российских военных. А в Каменку Пологовского района заехало много военнослужащих России и техники из Мариуполя,

– сообщили в ОВА.

Власти также объяснили, что во временно оккупированном Приморске враги пришли к пожарно-спасательной части города. Они предлагали спасателям работать на них.

"По предварительной информации почти все отказались и написали заявления об увольнении", – говорится в сообщении властей.

Враги собирают с людей деньги на блокпостах

Кроме жестокости и мародерства, российские оккупанты додумались собирать с местных жителей деньги. В частности, враги пытаются заработать денег в Мелитополе, давя на людей с оружием в руках.

"Так, из мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен. Те, кто не имеет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", – сообщили в Запорожской ОВА.

Тех людей, которые не имеют названной врагом суммы, они просто не пропускают через блокпосты не только в Мелитополе, но и в Энергодаре.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты России не пропускают любой автомобильный транспорт, есть скученная очередь из более 400 машин", – рассказали власти.

Последние новости по ситуации на Запорожье: коротко

В Запорожской ОВА рассказали, что российские военные не пускают транспорт и со стороны Запорожья. Там ждут автомобили, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий региона. В социальных сетях люди пишут, что враги пропускают авто за определенные средства, в частности, за взятки от 20 000 до 40 000 гривен.

Также захватчики угрожают местным жителям. В частности, они говорят жителям села Водяное, что уничтожат их населенный пункт, когда будут отступать. То есть для российских оккупантов это уже очевидный факт, который они даже не скрывают.

К сожалению, 23 мая россияне цинично ранили сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Мужчину расстреляли прямо у него дома из автоматического оружия. Пока его пытаются спасти в больнице в Энергодаре.

Стоит вспомнить, что оккупанты и раньше врывались домой к жителям Энергодара и похищали мужчин. Причина в том, что Москва отдала приказ готовить город к псевдореферендуму. Россия хотела присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить нашу энергетическую систему.

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