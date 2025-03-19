Вопрос ЗАЭС в переговорах: Зеленский рассказал, что ему известно

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно обсуждений о ЗАЭС в рамках мирных переговоров. Сейчас ему неизвестно, обсуждали ли этот вопрос Россия и США.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции после результатов разговора Дональда Трампа и Владимира Путина во вторник, 18 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что сказал Зеленский о вопросе ЗАЭС

У президента спросили, известны ли ему детали обсуждения ЗАЭС во время последнего телефонного разговора президента США и российского диктатора. В ответ Владимир Зеленский сказал, что этот вопрос обобщенно обсуждали перед и во время встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

Какие разговоры у Америки с русскими по поводу Запорожской станции – пока мне не известно, детали мне неизвестны. Это наша станция, без нас она не будет работать. По данным нашей разведки, русские очень хотят, чтобы она работала без нас,

– заявил он.

По его словам, Россия пытается "втянуть в это" и МАГАТЭ, однако до сих пор эта международная организация не подводила Украину. Зеленский отметил, что Запорожская АЭС принадлежит Украине, и нам важны ее шесть блоков. Он добавил, что Киев не позволит, чтобы станция на оккупированных территориях работала в пользу России.



