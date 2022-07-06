россия превращает захваченную Запорожскую АЭС в военную базу, – СМИ

российские военные стащили большое количество военной техники на Запорожскую АЭС. Территорию атомной станции фактически превратили в военную базу.

Оккупанты используют ЗАЭС, как щит

На ЗАЭС оккупационная армия реализует запланированную тактику – использует критическую инфраструктуру в качестве щита. Об этом американское издание заявило со ссылкой на европейских и американских чиновников.

К теме Работник ЗАЭС Швец, которого расстреляли оккупанты в его квартире, выжил и выздоравливает

В прошлом месяце захватчики развернули на территории атомной электростанции реактивную систему залпового огня "Смерч", ракетные установки "Град", танки и бронетранспортеры. Кроме того, вокруг станции вырыли траншеи. Также, по данным издания, в ЗАЭС находятся 500 российских солдат.

Они держат ЗАЭС как базу своей артиллерии. Оккупанты понимают, что Украина не ответит на их нападения с АЭС,

– говорится в сообщении.

То есть захватчики стягивают свою технику на атомную станцию и не волнуются. Они понимают, что Вооруженные Силы Украины не рискнут обстреливать атомный объект.

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк рассказал, что украинские военные не будут штурмовать ЗАЭС. Единственный вариант выгнать оттуда оккупантов – окружить станцию и близлежащие территории.

В то же время, работники ЗАЭС и местные жители опасаются, что действия российской армии могут привести к трагическим последствиям. Те ведь не понимают, что делают на ядерном объекте.

Россияне свозят на Запорожскую АЭС работников "росэнергоатома"

Украинцы, работающие на ЗАЭС, отказываются сотрудничать с российскими военными. Не помогают даже обещания повысить зарплату или предложения оплачиваемых отпусков в оккупированном Крыму. Никто не хочет работать на тех, кто пришел уничтожать Родину и убивать сограждан.

Так что оккупанты нашли выход – свозят на станцию работников с "росэнергоатома". Взять на работу новый штат планируют уже к концу июля. В то же время, старых работников собираются прогнать из родного города.

К теме смотрите видео о том, что россияне пытают работников ЗАЭС: