Окупанти використовують ЗАЕС, як щит

На ЗАЕС окупаційна армія реалізовує заплановану тактику – використовує критичну інфраструктуру як щит. Про це американське видання заявило з посиланням на європейський та американських посадовців.

До теми Працівник ЗАЕС Швець, якого розстріляли окупанти у його квартирі, вижив та вже одужує

Так, минулого місяця загарбники розгорнули на території атомної електростанції реактивну систему залпового вогню "Смерч", ракетні установки "Град", танки та бронетранспортери. Крім того, навколо станції викопали траншеї. Також, за даними видання, на ЗАЕС перебувають 500 російських солдатів.

Вони тримають ЗАЕС як базу для своєї артилерії. Окупанти розуміють, що Україна не відповість на їхні напади з АЕС,

– мовиться у повідомленні.

Тобто загарбники стягують свою техніку на атомну станцію й не хвилюються. Вони розуміють, що Збройні Сили України не ризикнуть обстрілювати атомний об'єкт.

Колишній міністр оборони України та голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що українські військові не будуть штурмувати ЗАЕС. Єдиний варіант вигнати звідти окупантів – оточити станцію та прилеглі території.

Водночас працівники ЗАЕС та місцеві мешканці побоюються, що дії російської армії можуть призвести до трагічних наслідків. Адже ті не розуміють, що роблять на ядерному об'єкті.

росіяни звозять на Запорізьку АЕС працівників "росенергоатому"

Українці, які працюють на ЗАЕС, відмовляються співпрацювати з російськими військовими. Не допомагають навіть обіцянки підвищити зарплату чи пропозиції оплачуваних відпусток в окупованому Криму. Ніхто не хоче працювати на тих, хто прийшов нищити Батьківщину та вбивати співгромадян.

То ж окупанти знайшли вихід – звозять на станцію працівників з "росенергоатому". Взяти на роботу новий штат планують вже до кінця липня. Водночас старих працівників збираються прогнати з рідного міста.

До теми дивіться відео про те, що росіяни катують працівників ЗАЕС: