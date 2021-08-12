Заповедник "София Киевская" не позволял дрифт автомобилей на площади
Источник:Киевский городской совет
Дрифт автомобилей Red Bull на Софийской площади в Киеве не был согласован с руководством национального заповедника. Более того, организатор скандальных съемок даже не спрашивал разрешения на их проведение.
Об этом говорится в официальной позиции Национального заповедника "София Киевская".
Важно Alyona Alyona выпустила новый клип: в комментариях негодуют из-за дрифта на Софийской площади
Заявление национального заповедника
В "Софии Киевской" подчеркнули, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади не предоставляли. Руководство заповедника также напомнило о порядке организации и проведения негосударственных массовых мероприятий различного характера в Киеве.
Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения,
– говорится в сообщении.
Интересно Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: полиция открыла уголовное производство
Как сказал первый заместитель директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в комментарии 24 каналу, ответственность за инцидент должны понести именно организаторы.
Организация и участники этого процесса не обращались в КГГА и в "Софию Киевскую" – поэтому письменных разрешений у них нет,
– сказал Вадим Кириленко.
Он подчеркнул, что действия компании Red Bull – это неуважение к памятнику, к Киеву и киевлянам.
Все что известно о скандале на Софийской площади
- 10 августа в Киеве на Софийской площади состоялось дрифт-шоу. Без ограждений и на большой скорости автомобили дрифтовали в пешеходной зоне.
- Такие "покатушки" оставили следы от шин в виде восьмерки в исторической зоне Киева. На уборку территории понадобился не один день.
- В этой гонке приняла участие рэперша Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но потом быстро удалила. Уже позже она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню независимости.
- Компания Red Bull, которая была организатором дрифта, впоследствии извинилась и вызвала клининговую компанию.