Заповедник "София Киевская" не позволял дрифт автомобилей на площади

Дрифт автомобилей Red Bull на Софийской площади в Киеве не был согласован с руководством национального заповедника. Более того, организатор скандальных съемок даже не спрашивал разрешения на их проведение.

Об этом говорится в официальной позиции Национального заповедника "София Киевская".

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Заявление национального заповедника

В "Софии Киевской" подчеркнули, что никаких согласований на съемки дрифта автомобилей на Софийской площади не предоставляли. Руководство заповедника также напомнило о порядке организации и проведения негосударственных массовых мероприятий различного характера в Киеве.

Согласно ему разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения,

– говорится в сообщении.

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Как сказал первый заместитель директора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в комментарии 24 каналу, ответственность за инцидент должны понести именно организаторы.

Организация и участники этого процесса не обращались в КГГА и в "Софию Киевскую" – поэтому письменных разрешений у них нет,

– сказал Вадим Кириленко.

Он подчеркнул, что действия компании Red Bull – это неуважение к памятнику, к Киеву и киевлянам.

Все что известно о скандале на Софийской площади