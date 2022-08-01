Вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российского угля

С августа стартует действие запрета на импорт российского угля в Евросоюз. До принятия этого решения страны ЕС покупали уголь у государства-агрессора на 8 миллиардов евро ежегодно.

Запрет на импорт российского угля был в 5 санкционном пакете ЕС. Его приняли в начале апреля.

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Речь идет о запрете на импорт ископаемого топлива

В документе предусмотрен запрет на покупку, ввоз и передачу угля и других видов ископаемого топлива. Это в случае, если оно добывается в россии или экспортируется из россии.

5 пакет санкций был ответом на зверства россиян в Киевской области

5 пакет карательных ограничений, принятый ЕС, был реакцией мира на жестокие преступления оккупантов в Киевской области. По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, целью этих санкций было остановить бесчеловечное поведение российских войск. Также – дать понять кремлю, какова цена этой войны.

Какие еще пункты входили в 5 пакет санкций:

Запрет на вход в порты судов под русским флагом. Имеются исключения для перевозчиков продуктов, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, гуманитарной помощи.

Запрет на российские и белорусские грузоперевозки в ЕС. Имеются исключения для определенного ряда товаров.

Дополнительные экспортные запреты на авиатопливо, технологические товары.

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