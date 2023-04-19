"Игра в долгую" лучше: политик из США объяснил решение Польши по поводу украинского зерна
Фермеры Польши, по всей вероятности, почувствовали себя под угрозой в соревновании с Украиной. Поэтому вынуждены были надавить на правительство, которое приняло решение в пользу своего народа. Это очевидные вещи, но можно было выйти из данной ситуации совсем по-другому.
Так в эфире 24 Канала общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин прокомментировал решение польского правительства по ограничению импорта украинского зерна. Он охарактеризовал другой возможный сценарий.
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Поляки думают о поляках
Действовать в интересах собственного народа – очевидные вещи, которые подчеркнул спикер. Но можно было объяснить, что "игра в долгую", свободный рынок вместо монополии лучше и обе стороны могли бы от этого выиграть. Более того, это была бы еще одна поддержка для Украины наряду с военной.
"Но в этой истории поляки думают о поляках. Это нормально. Представить, что страна забудет о собственных интересах и будет действовать в пользу другой – очень сложно", – отметил эксперт.
Юрий Рашкин о решении Польши относительно украинского зерна: смотреть видео
Запрет на импорт: главные события
- Польское правительство 15 апреля приняло решение об ограничении импорта ряда товаров из Украины, в том числе и зерна. В тот же день распоряжение вступило в силу. Первыми на распутье оказались польские таможенники – у них на руках было два постановления, противоречащих друг другу.
- Впоследствии кроме Польши временно заблокировали возможность экспорта украинского зерна на свою территорию Словакия, Венгрия и Болгария. Там местные аграрии начали бить тревогу из-за дисбаланса на рынках и снижения цен на местную продукцию.
- Уже 18 апреля стало известно, что Украина и Польша достигли согласия по вопросу транзита украинского зерна. Речь идет о его перевозке через Польшу.