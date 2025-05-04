На Львовщине снова запретили продажу алкоголя в комендантский час

Со 2 мая на территории Львовской области запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, во время комендантского часа. Соответствующий приказ подписал Максим Козицкий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

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Почему во Львовской области вернули запрет на алкоголь

Так, запрет на продажу алкоголя на Львовщине будет действовать с 00:00 до 05:00. Целью введения ограничений обеспечения общественной безопасности, предотвращения преступности и правонарушений в ночное время и повышения уровня правопорядка во время действия военного положения, сообщили в ОВА.

Продажа алкоголя разрешена только за пределами комендантского часа и не касается лекарственных средств или дезинфицирующих продуктов, которые содержат спирт,

– уточнили органы власти.

С июня 2023 года действовали распоряжения органов власти, которые ограничивали продажу алкоголя, в том числе и на период комендантского часа. Однако все они перестали действовать после внедрения единого подхода на уровне государства. С момента утверждения постановления, которое регулирует Порядок установления запрета торговли алкоголем во время военного положения, ОВА снова вернули законное право накладывать ограничения.

Добавим, что с октября 2024 года онлайн-сервис вызова авто Uklon возобновил работу во время комендантского часа во Львове. Ограничения на таксирование ночью действовали более полугода – с марта 2024 года.