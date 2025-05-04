Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

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Чому в Львівській області повернули заборону на алкоголь

Так, заборона на продаж алкоголю на Львівщині діятиме з 00:00 до 05:00. Метою введення обмежень забезпечення громадської безпеки, запобігання злочинності та правопорушенням у нічний час та підвищення рівня правопорядку під час дії воєнного стану, повідомили в ОВА.

Продаж алкоголю дозволено лише поза межами комендантської години та не стосується лікарських засобів або дезінфекційних продуктів, які містять спирт,

– уточнили органи влади.

З червня 2023 року діяли розпорядження органів влади, які обмежували продаж алкоголю, зокрема й на період комендантської години. Однак всі вони перестали діяти після впровадження єдиного підходу на рівні держави. З моменту затвердження постанови, яка регулює Порядок встановлення заборони торгівлі алкоголем під час воєнного стану, ОВА знову повернули законне право накладати обмеження.

Додамо, що з жовтня 2024 року онлайн-сервіс виклику авто Uklon відновив роботу під час комендантської години у Львові. Обмеження на таксування вночі діяли більш як пів року – з березня 2024 року.