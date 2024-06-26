"Правда не будет стерта": Италия осудила запрет на европейские СМИ в России
Источник:МИД Италии
Кремль ограничил вещание более 80 европейских СМИ на территории России. Среди них есть и итальянские.
В "санкционный" список России попали итальянские Rai, La7, La Repubblica and La Stampa. Итальянский МИД отметил, что эти СМИ "всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию" о войне России против Украины.
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Цензура не сотрет преступления России в Украине
МИД Италии осудило запрет России на европейские СМИ и отметило, что это не поможет агрессору стереть свои преступления.
Решив применить разрушительное насилие в Украине. <...> Руководство России совершило действия, противоречащие международному праву и всем принципам законности и цивилизованного сосуществования. Все это не будет стерто путем введения запретов на итальянские и международные СМИ,
– написали в МИД Италии.
В министерстве добавили, что примененные санкции "не устраняют и не смягчают последствий жестокой, разрушительной и незаконной войны".
- Напомним, что Москва ввела ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ из 25 стран Европы, а также общеевропейских медиа.
- В частности, в "черный список" Кремля попали Politico, Euobserver Spiegel, Mundo, Repubblica, Liberation, France-Presse, Le Monde и многие другие.
- Россия заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете ее пропагандистских СМИ ("РИА Новости", "Известия" и "Российская газета").