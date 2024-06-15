"Редис" отреагировал на снятие запрета США на передачу оружия "Азову"

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на снятие запрета на американское оружие для подразделения. Он отметил, что это решение – победа над российской пропагандой.

"Азов" прошел проверку, которая предусмотрена законодательством США, и имеет право на получение американской помощи. Отметим, что искусственный запрет, порожденный Кремлем, действовал еще в 2017 году.

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Обращение "Редиса"

Денис Прокопенко отметил, что все в "Азове" знают, что какой бы тяжелой ни была ситуация – решение есть всегда. Вопрос заключается лишь в усилиях, которые нужно приложить к этому, в слаженности работы и профессионализме команды.

"Редис" указал, что бойцы "Азова" ежедневно демонстрируют эти качества на фронте. Именно поэтому США наконец сняли запрет на использование их оружия подразделением. Полковник отметил, что созданный российской пропагандой запрет, который действовал с 2017 года, наконец преодолен.

Я благодарен Соединенным Штатам за внимательное рассмотрение этого вопроса и правильное решение, которое качественно усилит наше подразделение, а с ним и все Силы обороны и безопасности Украины.

Также "Редис" выразил благодарность министру обороны, командованию Нацгвардии и Посольству Украины в США – и всем, кто помогал достичь желаемого результата. Он отметил, что все причастные к этому – это настоящие друзья "Азова" и его надежная опора. Подразделение это не забудет.

Мы оправдаем возложенную на нас ответственность, и своей дисциплиной, стойкостью и храбростью в бою докажем эффективность этого решения,

– сказал "Редис".

Командир "Азова" отметил, что американское вооружение вместе с колоссальным боевым опытом станет смертельным оружием для врагов Украины.

Реакция Дениса Прокопенко на разрешение от США: смотрите видео

Что известно о запрете "Азова"