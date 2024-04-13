Запрет на российские металлы, какова ситуация с мобилизацией: хронология 780 дня войны

13 апреля 2024, 06:26
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Оккупанты продолжают воевать в Украине, а ВСУ ежедневно сдерживают врага. Наши военные пытаются изгнать врагов с украинской земли.

Что происходит на фронте, как Украина действует на мировой арене, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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01:54, 13 апреля

Британия и США ввели запрет на российские металлы

Соединенные Штаты и Британия приняли меры по тому, чтобы расширить запреты на импорт металлов из России.

Американский Минюст объяснил, что:

  • новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США;
  • ограничивают использование соответствующих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, которые ранее приняли Соединенные Штаты и Великобритания.

То есть на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже запретят принимать любой новый алюминий, медь и никель, произведенные в России.

00:17, 13 апреля

В МВД рассказали, как разыскивают уклонистов

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в базах данных есть сотни тысяч украинцев, которые уклоняются от мобилизации.

Именно поэтому правоохранители совместно с представителями ТЦК ищут уклонистов. Повестку военнообязанному может вручить исключительно военный, сотрудник ТЦК. Поэтому полиция и военные работают вместе на блокпостах.

Автор: Діана Квасневська