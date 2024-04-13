Запрет на российские металлы, какова ситуация с мобилизацией: хронология 780 дня войны

Оккупанты продолжают воевать в Украине, а ВСУ ежедневно сдерживают врага. Наши военные пытаются изгнать врагов с украинской земли.

Что происходит на фронте, как Украина действует на мировой арене, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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