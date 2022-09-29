Запрет на удары по россии распространяется только на HIMARS из США, – госпожа посол

Оксана Маркарова рассказала детали о договоренности Украины и США по поводу неприменения американского оружия для ударов по территории россии. Соответствующее правило распространяется только на HIMARS.

Маркарова – госпожа посол Украины в США – прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова. Ранее он рассказал, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории россии.

Заметьте США знают, где каждая из 126 гаубиц: могут эффективно их ремонтировать.

По словам Маркарова, это распространяется только на HIMARS.

HIMARS – в новом пакете помощи от США

В Пентагоне 28 сентября официально объявили о новом пакете помощи. В него вошли:

18 HIMARS;

150 бронированных автомобилей;

150 тактических машин для буксировки оружия;

40 грузовиков и 80 прицепов, чтобы перевозить тяжелую технику;

два радара для беспилотных летательных систем;

20 многофункциональных радиолокационных систем;

тактические защищенные системы связи, системы наблюдения, оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Бронежилеты и другое снаряжение для воинов.

Кроме того, в новый пакет помощи вошло финансирование учений для ВСУ.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что эти HIMARS Украина будет получать как минимум в течение года. Он подчеркнул: это – "подарок" от США, а не поставки по "ленд-лизу". Украина будет получать это оружие и боеприпасы безвозмездно.

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