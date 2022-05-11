Запрет на въезд, рыболовство и движение судов: ограничения в приграничных районах Одесчины

Ситуация в Одессе и регионе из-за угрозы нападения россиян остается напряженной. Местным жителям некоторое время придется привыкать к определенным ограничениям.

В Одесской области из-за угрозы с моря и провокации в непризнанном Приднестровье ситуация остается напряженной. Пограничники Измаильского отряда сообщили о дополнительных ограничениях, которые нужно будет соблюдать.

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Новые ограничения в Измаильском районе

Согласно приказу, на время введены ограничения на въезд и производство работ на территорию, которая пролегает в 500 метрах от государственной границы. Ограничение не касается населенных пунктов. Данное ограничение введено из-за опасности вооруженной агрессии россиян.

Также в территориальное море и внутренние воды запрещен выход маломерных судов и других плавсредств, в том числе судов рыбного хозяйства. Также в море нельзя заходить судам флота рыбной промышленности, если у них нет необходимых документов на промысел.

Кроме того, запрещаются рыболовство, охота, выпас скота, скопление автомобилей и грузовиков, а также их длительные остановки. Исключение может быть только техническая неисправность. В машинах запрещено перевозить оружие, на которое нет разрешительных документов. Строго запрещается использовать тепловизоры, приборы ночного видения и специальные радиоприборы. Со всеми правилами и ограничениями можно ознакомиться по ссылке.

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