Над рядом центральных регионов России запретят полеты гражданской авиации
Российские власти решили закрыть воздушное пространство для частной авиации над несколькими центральными регионами. Ограничения будут действовать на высотах до 5100 метров.
Соответствующую информацию предоставили в Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов.
Интересно Истерика Кремля: что кроется за атакой на Киев и запуском "Орешника"
Какие регионы попадут под запрет?
По данным организации, зона ограничений на полеты может охватить территорию от границы с Беларусью до Екатеринбурга и Самары, а на юге ее планируют совместить с уже действующими временными запретами.
Зона запрета полетов описана не как отдельные области, а через границы районов полетной информации (РПИ), то есть авиационные зоны управления воздушным движением. В переводе на географию это примерно означает:
- Запад – граница с Беларусью (то есть вся пограничная полоса западной России);
- Север и северо-запад – зона РПИ Санкт-Петербург;
- Северо-восток – РПИ Екатеринбург (Урал и часть прилегающих территорий);
- Восток и юго-восток – РПИ Самара (Поволжье и часть Приволжья);
- Юг – уже существующие временные ограничения на юге России (преимущественно приграничные и южные регионы).
То есть фактически речь идет о большой центральной части европейской России с выходом на Урал и частично Поволжье.
Под ограничения попадают рейсы частной авиации – бизнес-джеты и вертолеты, выполняющие нерегулярные перелеты.
В то же время регулярные чартерные пассажирские перевозки продолжат работать в обычном режиме. Исключения предусмотрены для санитарной авиации, медицинских эвакуаций, технических полетов и рейсов в рамках государственных контрактов.
В России также отметили, что официальное сообщение для пилотов с новыми правилами ожидается в ближайшее время, однако причины введения ограничений не уточняются.
При этом в профессиональном сообществе предполагают, что такие меры могут быть связаны с аварией легкомоторного самолета под Коломной в конце марта, в результате которой погибли два человека. Расследование продолжается, но предварительные выводы до сих пор не обнародованы.
Также вспоминают, что в тот период в регионе фиксировали массовое появление беспилотников, по которым отрабатывали местные силы ПВО.
Стоит заметить, что в ночь на 17 мая московский аэропорт Шереметьево подвергся атаке беспилотников, в результате чего на его территории возник пожар. Из-за инцидента в Шереметьево было отменено или перенесено около двух сотен рейсов, а в другом столичном аэропорту Внуково – почти сотню.