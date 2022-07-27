Водитель в Киевской области слушал в маршрутке российскую попсу и хамил пассажирам

В Киевской области в маршрутке Гостомель – Киев водитель на весь салон слушал российскую попсу. Также он хамил людям, пытавшимся сделать ему замечание.

Соответствующий инцидент, по данным пользователя сети Наталки Позняк, произошел 26 июля. Следует вспомнить, что еще 19 июня Верховная Рада запретила российскую музыку в общественных местах и медиа .

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Водитель на всю маршрутку слушал попсу

Только что стала свидетелем (и участником) неприятного инцидента, случившегося в маршрутном такси 389 (Гостомель – Киев). У водителя на весь салон раздавалась "разухабистая" русская попса. По моей просьбе выключить музыку, водитель эмоционально начал доказывать, что это его частная территория, а если у меня проблемы – то я могу пересесть или выйти и искать другую маршрутку,

– сообщила Позняк.

По словам женщины после этого водитель:

ориентировочно 5 минут стоял на остановке, рассказывая всем, какое у него было утром хорошее настроение и как такие, как я, ему его испортили "своей агрессией";

когда другой пассажир попросил его ехать дальше, потому что в маршрутке жарко, а у него жена там беременна, то "очередная судьба хамства вылилась на его голову";

впоследствии набросился на Наталью Позняк и начал вырывать телефон из рук. Это произошло после того, как женщина получила телефон, чтобы записать все на камеру.

Наталья Позняк объяснила, что никто в маршрутке не понял, что случилось, а женщине предложили "пересесть и не раздражать водителя, потому что ему еще день людей возить".

Водителя же успокаивали, чтобы "не обращал на нее внимания". Впоследствии водитель, по словам Позняк, полпути ехал, споря, а не глядя на дорогу.

Наталья Позняк объяснила, что телефоны, написанные в салоне, не отвечают. Более того, на сайте Ирпенского АТП 13250, которое обслуживает эти маршруты, куча подобных жалоб.

Женщина завершила мыслью, что нужно что-то с этим делать и написала, что водителя зовут Дима.

Запрет русской музыки: кратко

19 июня Верховная Рада проголосовала за закон о запрете русской музыки в общественных местах и в СМИ.

В законе говорится, что на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны россии запретить на территории Украины воспроизведение музыки в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте (в коммунальных и частных перевозчиках ), в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и т.д.

Такое решение поддержали и известные украинские люди. В частности, Арсен Мирзоян, MamaRika, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин и многие другие.

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