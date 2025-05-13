Запрет аффилированных с РПЦ церквей: Кабмин принял важное постановление

Кабинет министров сделал шаг для запрета в Украине церкви, руководящий центр которой находится в Москве, и принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 9 мая 2025 года № 543.

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Правительство приняло постановление о религиозных организациях

Кабинет министров принял постановление "Об утверждении порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена".

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) теперь может проводить соответствующие исследования, формировать перечень аффилированных с РПЦ организаций и владеть актуальной информацией об их количестве.

Исследовательскую группу будут формировать из должностных лиц самой ГЭСС. Стоит также отметить, что исследование проводится:

по собственной инициативе ГЭСС;



по обращению органа государственной власти, органа местного самоуправления, объединения граждан, других лиц.

Для установления признаков аффилированности ГЭСС при проведении исследования может:

обращаться в органы государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о предоставлении информации, объяснений, документов, выписок из публичных электронных реестров, которые необходимы для осуществления исследования и установления наличия или отсутствия признаков аффилированности;



использовать выводы религиоведческой экспертизы, информацию, предоставленную другими центральными органами исполнительной власти, данные публичных электронных реестров, а также информацию, полученную от физических и юридических лиц, из медиа и других открытых источников;



проводить опрос священнослужителей, церковнослужителей, лиц, работающих в религиозной организации на выборных должностях для выяснения обстоятельств деятельности религиозной организации. Во время такого опроса ДЕСС имеет право использовать средства аудио-, фото- или видеофиксации.

По итогам исследования ГЭСС может выдать официальный приказ о наличии или отсутствии признаков аффилированности конкретной религиозной организации.