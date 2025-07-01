Стефанчук объяснил, зачем Верховная Рада может запретить Telegram
- Верховная Рада может запретить Telegram.
- Это может улучшить информационную безопасность.
Верховная Рада может на законодательном уровне запретить Telegram. Этот шаг может улучшить информационную безопасность в стране.
Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 Канал.
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Зачем Рада может запретить Telegram?
Значит есть такая возможность. Значит надо вести переговоры, если нужны будут государственные решения – украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал лайки, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности,
– отметил Стефанчук.
Он добавил, что благодаря плодотворной работе первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с командой, чистину российского контента в соцсети нельзя просматривать даже с VPN.
Стефанчук прокомментировал возможность запрета Telegram в Украине: смотрите видео
Напомним, россияне запустили телеграмм-бот для сбора чувствительной информации об украинских военных под предлогом поиска пропавших. Эту информацию потом могут использовать против самих военнослужащих и их семей.