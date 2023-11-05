Запретят ли в Украине Telegram: в СНБО объяснили текущую ситуацию

Алексей Данилов рассказал, что он не пользуется мессенджером Telegram. Чиновник объяснил, что из-за него в 99% случаев могут при необходимости сидеть в телефоне человека.

Соответствующую информацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал в интервью журналистам Liga.net. Он отметил, что это очень опасный и уязвимый мессенджер, пишет 24 Канал.

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Что сказал Данилов о Telegram

Алексей Данилов сказал, что он не признает анонимные вещи. Мол, если он видит какого-то условного "Колю228", то должен понимать, кто это.

Telegram – это система влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии. С точки зрения национальной безопасности это очень опасная вещь. Я не против того, чтобы существовали мессенджеры, но я бы хотел, чтобы за каждым этим ником был вполне понятный человек,

– рассказал секретарь СНБО.

Он прокомментировал ситуацию, когда Зеленский встретился со СМИ и там был якобы владелец одного из анонимных телеграм-каналов, название которого состоит из пяти букв. Алексей Данилов сказал, что, по его мнению, президента подставили. Речь идет о людях, которые известны, которые за это отвечают.

Журналист предположил, что говорится о советнике главы Офиса президента Михаиле Подоляке. Алексей Данилов сказал, что не хотел бы об этом говорить.

Запретят ли в Украине Telegram

Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (говорится об Алексее Данилове – 24 Канал) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые уложились во все это оборудование, покупают симки. Скажу так: если нам поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право, – поверьте, за нами не замедлит,

– пообещал Данилов.

Он также пояснил, что у него нет ни на одном устройстве приложения Telegram.

"Это очень уязвимое приложение. Из-за него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", – объяснил секретарь СНБО.

Люди постарше не хотят ехать из Купянска через российские телеграм-каналы

Минреинтеграция 2 ноября решила провести принудительную эвакуацию детей из 66 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. На это было выделено 45 дней, ведь враг постоянно обстреливает регион.

Однако люди не хотят уезжать. В частности, корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что через российские телеграм-каналы люди постарше не хотят уезжать из региона.

По словам журналистки, они верят сомнительным, пророссийским телеграм-каналам, которые считают украинскими и получают некачественную, фейковую, лживую информацию.