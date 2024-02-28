Необходимо искать пути для запрета телеграма в Украине, – комитет Рады

В Верховной Раде отметили о необходимости поиска путей для запрета телеграма в Украине. Соответствующую инициативу предложил Комитет по вопросам свободы слова.

Предложение внесли во время круглого стола "Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны". Глава этого Комитета Ярослав Юрчишин отметил, что идеей этого заседания было услышать о болезненных аспектах, связанных с работой журналистов в условиях войны, и этических вызовах, которые ставит такое чрезвычайное положение.

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Телеграм может представлять угрозу

Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети телеграм. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине.

Важно перенимать европейские практики, чтобы нас потом не травили за "препятствование свободы слова". Давайте активно продвигать европейские практики борьбы с недружественными технологическими платформами,

– сказал глава правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт.

Отметим, что участие в круглом столе принимали заместитель министра по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко, глава комиссии по вопросам журналистской этики Андрей Куликов, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Бурмагин и другие.

Само приложение телеграм принадлежит предпринимателю родом из России Павлу Дурову, который длительное время не проживает в стране-агрессоре.

Руководитель ЦПД при СНБО отметил, что запретить или заблокировать телеграм в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос не стоит очень остро.

По его словам, надо разделять медиа в телеграме, которые читают люди, а также общение в телеграме между собой.

Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы – это разные вещи. И на это надо обращать внимание,

– отметил Андрей Коваленко

Он отметил, что проукраинские медиа в телеграме выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. В то же время он отметил, что просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО.

Кроме этого, он высказался относительно общения в этом мессенджере. Он отметил, что нужно придерживаться определенных правил. По его словам, это отдельный разговор о безопасности, поэтому нужно разделять эти понятия.

ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться мессенджером телеграм