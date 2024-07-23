Рада не будет голосовать сегодня за запрет деятельности УПЦ МП

В Верховной раде 23 июля нардепы заблокировали трибуну, требуя рассмотреть законопроект о полном запрете УПЦ МП в Украине. Однако дальнейшие заседания Рады отменили.

Для того, чтобы законопроект вынесли в зал и проголосовали, нужно набрать 226 подписей нардепов. На заседании Рады депутаты вышли с плакатами "Московская церковь убивает".

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Депутаты заблокировали трибуну в Раде

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что его коллеги по Раде после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации будут блокировать трибуну "из-за отказа коалиции ставить закон о московской церкви". Впоследствии, по словам нардепа, поступило заявление от двух фракций о настоящем перерыве на 30 минут.

Ну и как анонсировал ранее – трибуна заблокирована. Дальнейшие заседания Рады отменили. Следующие по графику уже в августе,

– подытожил Железняк.

Депутаты также сообщали, что законопроект о запрете УПЦ МП не включили в повестку дня, против вынесения его на рассмотрение проголосовала фракция "Слуга народа" и бывшие депутаты ОПЗЖ.

В 14:44 Ярослав Железняк сообщил, что официально Рада разошлась до августа.

К слову, еще 19 октября 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете УПЦ МП. Тогда за проголосовали 267 нардепов. Речь идет о законопроекте под номером 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.