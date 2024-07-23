Для того, щоб законопроєкт винесли у залу та проголосували, потрібно набрати 226 підписів нардепів. На засіданні Ради депутати вийшли з плакатами "Московська церква вбиває".

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Депутати заблокували трибуну в Раді

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що його колеги по Раді після двох перших голосувань про продовження воєнного стану та мобілізації будуть блокувати трибуну "через відмову коаліції ставити закон про московську церкву". Згодом, за словами нардепа, надійшла заява від двох фракцій про справжню перерву на 30 хвилин.

Ну і як анонсував раніше – трибуна заблокована. Подальші засідання Ради відмінили. Наступні за графіком вже в серпні,

– підсумував Железняк.

Депутати також повідомляли, що законопроєкт про заборону УПЦ МП не включили в порядок денний, проти винесення його на розгляд проголосувала фракція "Слуга народу" та колишні депутати ОПЗЖ.

До слова, ще 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП. Тоді за проголосували 267 нардепів. Йдеться про законопроєкт під номером 8371 щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних із Росією.