Запрет УПЦ МП: в Раде сказали, когда рассмотрят законопроект

В парламенте заявили, что все правки к законопроекту о запрете московского патриархата в Украине. Уже на следующей неделе его рассмотрят на очередной сессии Верховной Рады.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики внес окончательные правки. Об этом сообщил его глава Никита Потураев.

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Рада, вероятно, поддержит запрет УПЦ МП

Чиновник выразил уверенность, что уже на следующей неделе большинство нардепов поддержат этот законопроект.

Председатель Верховной Рады и согласительный совет предложили на самом деле очень хорошие правки. Все помнят обращение президента Владимира Зеленского. Есть четкая позиция у большинства народных депутатов. Это вопрос конституционного строя и нацбезопасности, что мы и отметили в законе,

– подчеркнул Потураев.

Напомним, в Раде долгое время не могли принять законопроект о запрете московского патриархата. Еще осенью 2023 года парламент поддержал этот документ в первом чтении. Однако во втором чтении ему постоянно не хватало голосов.

В июле народные депутаты заблокировали трибуну, чтобы этот законопроект вынесли на рассмотрение парламента. Проект профильный комитет поддержал весной, но Аппарат Верховной Рады текст ко второму чтению не обнародовал в течение месяца. Только после обращения общественной инициативы "Голка" и профильного комитета проект таки появился на сайте.