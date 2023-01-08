Настоятель ПЦУ объяснил, почему нельзя быстро запретить УПЦ МП в Украине

Эпифаний отметил, что нардепы должны разработать специальный закон о деятельности УПЦ МП в Украине. При этом он объяснил, почему нельзя сиюминутно запретить деятельность московского патриархата.

Настоятель ПЦУ митрополит Эпифаний отметил, что урегулирование деятельности УПЦ МП в Украине – это вопрос не вероисповедания, а нацбезопасности. При этом он сказал, что важно не нарушать права и свободы граждан.

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Почему трудно быстро ликвидировать УПЦ МП

Эпифаний объяснил, что церковь не является юридическим лицом, поэтому запретить ее деятельность одномоментно невозможно – каждая религиозная община имеет свой отдельный юридический статус. Поэтому, по его мнению, все вытекает из предыдущего вопроса о выполнении закона о переименовании.

Если вы хотите оставаться в составе Русской Православной Церкви, вы должны изменить свое название. Если община примет такое решение, она воплощает его в жизнь. Но я думаю, большинство общин не будут желать получить название Русской Православной Церкви, особенно во время войны, соответственно примут решение присоединиться к единой Украинской Православной Церкви,

– сказал Эпифаний.

Настоятель ПЦУ подчеркнул, что во время войны вопрос нацбезопасности страны является приоритетным. При этом он считает, что в разрабатываемом сейчас законопроекте нужно продемонстрировать, что Украина – демократическая страна, в которой не запрещается исповедовать избранную гражданами веру.

Однако угроза от УПЦ МП – реальна. Это неотделимая часть РПЦ, которая на протяжении десятилетий пропагандирует в Украине идеологию "русского мира".

Если реально есть угроза, а мы видим, что есть реальная угроза, потому что обыски показали, что даже после нескольких месяцев есть еще много вещей, которые свидетельствуют, что они работали и работают до сих пор на агрессора, возникает вопрос: а что же было до того? Многие доказательства были уничтожены, я убежден. А то, что находят сейчас, свидетельствует о том, что они являются неотъемлемой частью Русской Православной Церкви и в дальнейшем и в последние десятилетия проповедовали открыто эту пагубную идеологию "русского мира", которая привела к этой страшной войне, поэтому ответственность, конечно, лежит на них,

– заметил митрополит.

Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП

Социологи Киевского международного института социологии опросили украинцев относительно того, следует ли запретить УПЦ МП в Украине.

Большинство украинцев поддержали полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины. За такое решение высказались 54% респондентов.

24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль,

Между тем, только 12% опрошенных против любого вмешательства в дела УПЦ МП.

Еще 9% граждан сказали, что им сложно дать ответ на этот вопрос.