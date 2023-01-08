Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній зауважив, що врегулювання діяльності УПЦ МП в Україні – це питання не віросповідання, а нацбезпеки. При цьому він сказав, що важливо не порушувати права і свободи громадян.

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Чому важко швидко ліквідувати УПЦ МП

Епіфаній поясний, що церква не є юридичною особою, тож заборонити її діяльність одномоментно неможливо – кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Тож, на його думку, наразі все випливає із попереднього питання про виконання закону про перейменування.

Якщо ви хочете лишатися в складі Російської Православної Церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада ухвалить таке рішення, відповідно, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської Православної Церкви, особливо в час війни, відповідно ухвалять рішення долучитися до єдиної Української Православної Церкви,

– сказав Епіфаній.

Настоятель ПЦУ наголосив, що під час війни питання нацбезпеки країни є пріоритетним. При цьому він вважає, що в законопроєкті, який зараз розробляють, потрібно продемонструвати, що Україна – демократична країна, в якій не забороняється сповідувати обрану громадянами віру.

Проте загроза від УПЦ МП – реальна. Це невіддільна частина РПЦ, яка впродовж десятиліть пропагує в Україні ідеологію "руського міра".

Якщо реально є загроза, а ми бачимо, що є реальна загроза, бо обшуки показали, що навіть після декількох місяців є ще багато речей, які засвідчують, що вони працювали і працюють до цього часу на агресора, постає запитання: а що ж було до того? Багато доказів було знищено, я переконаний. А те, що знаходять зараз, свідчить про те, що вони є невіддільною частиною Російської Православної Церкви й надалі і протягом останніх десятиліть проповідували відкрито цю згубну ідеологію "руського міра", яка привела до цієї страшної війни, тому відповідальність, звичайно, лежить на них,

– зауважив митрополит.

Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології опитали українців щодо того, чи варто заборонити УПЦ МП в Україні.

Більшість українців підтримали повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. За таке рішення висловилися 54% респондентів.

Натомість 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль,

Тим часом лиш 12% опитаних проти будь-якого втручання в справи УПЦ МП.

Ще 9% громадян сказали, що їм важко дати відповідь на це питання.

Факт. 23 лютого 2022 року настоятель РПЦ патріарх Кирило цинічно закликав російських військових до війни. Російська церква відкрито підтримує війну проти України, говорячи нісенітниці про "український фашизм", молячись за окупантів та Путіна. Крім цього, російська православна церква відіграє одну з основних ролей у депортації українців з тимчасово окупованих територій.