Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция

Из-за санкций, которые Украина ввела в отношении международной системы Webmoney Transfer, пока невозможно вывести свои средства из WebMoney Украина. Заблокирована и функция оплаты за услуги мобильной связи, коммунальных и др.

Однако, есть несколько способов для того, чтобы украинские пользователи вывели свои средства из WebMoney на банковскую карточку.

Через интернет-обменники

Первый – воспользоваться интернет-обменниками. Однако, в этом случае стоит быть готовым к высокой комиссии. Обменники покупают 100 WMU по 50 гривен, которые дальше можно перевести на банковскую карточку.

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На сайте WebMoney Украина

Еще один вариант – воспользоваться сервисом "P2P вывод на банковскую карту". Ссылка на этот сервис есть на сайте WebMoney Украина.

Надо перейти по этой ссылке

В этом случае 100 WMU можно продать за 80 гривен, которые переведут на карту ПриватБанка.

100 WMU можно продать за 80 гривен

На российском сайте WebMoney

Третий вариант – авторизироваться на сайте webmoney.ru и войти в личный кабинет пользователя. На главной странице программы открываем меню "частным лицам". В новосозданной вкладке выбираем "вывести" – "на банковскую карту".

После этого нужно выбрать способ вывода, для этого на пересечении строки "банковская карта" и столбца с названием нужной валюты (WMU) выбираем "далее", после чего выбираем "карта Приватбанка". Тогда система переведет пользователя в защищенную зону сайта WebMoney Services Ukraine, где можно безопасно осуществить перевод WebMoney на карту Приватбанка. Для входа в эту зону необходимо ввести логин и пароль и выбрать способ подтверждения входа в систему: через смс или через E-NUM.

Средства можно вывести "не сразу", или "мгновенно". В первом случае вывод будет происходить в течение 3 дней, здесь комиссия будет стоить гривну; во втором – перевести средства можно в течение нескольких часов, однако придется заплатить комиссию в размере 1%.

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После этого нужно вернуться в личный кабинет, выбрать вкладку "счета к оплате" и нажать "оплатить".

На сайте Приватбанка

Кроме того, вывести деньги из WebMoney можно через официальный сайт Приватбанка. Через поиск находим "работа с электронной валютой" и выбираем "работа с электронной валютой: ввод и вывод средств", и жмем "далее". Там вы найдете ссылки, куда нужно перейти, а также подробную инструкцию по заполнению шаблона для перевода денег с WebMoney.

Что такое WebMoney?

Это система электронных расчетов, основанная в 1998 году и которая принадлежит WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка программного обеспечения находится в России. Однако, WebMoney не зарегистрирован в России как система электронных платежей, поскольку с юридической точки зрения, титульные знаки не являются электронными деньгами.