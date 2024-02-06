Будут жесткие вопросы: сможет ли Верховный суд США запретить Трампу баллотироваться на выборы

Штаты Колорадо и Мэн запретили Дональду Трампу участвовать в президентских праймериз. Политику было выдвинуто обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Также его подозревают в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Несмотря на это, Трамп продолжает баллотироваться в президенты США. Политолог Андрей Вигиринский предположил в эфире 24 Канала, сможет ли Верховный суд Америки снять его кандидатуру.

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Запретят ли Трампу баллотироваться

Политолог рассказал, что в США не прячут "голову в песок", когда видят общественную проблему. Верховный суд проведет слушания с довольно жесткими вопросами ко всем сторонам: и к представителям штата, и к работникам избирательного штаба Дональда Трампа.

Может быть задержка в вопросах, касающихся формулировки решения суда, поскольку требуется большинство голосов. Также некоторые судьи могут высказывать особое мнение, которое потребует дополнительного времени, чтобы соответствующее решение было принято. Но Верховный суд хочет рассмотреть вопрос Трампа пока он не перерос в волнения на улицах.

Какие шансы, что Трампа признают участником государственного мятежа? В нашей системе можно говорить, что приговора нет, значит нет факта причастности к совершению преступления. Раз нет юридического факта, то решение Верховного суда не может быть таким, которое лишит его участвовать в выборах,

– отметил Вигиринский.

В то же время в американской правовой системе ситуация несколько иная. Толкование Верховного суда может отличаться. Трампу могут предоставить самостоятельную оценку причастности к свержению Капитолия, то есть не с учетом уголовного процесса, а степени того "призывал к мятежу или нет", "понимал, что это мятеж, который направлен на свержение действующей системы власти или нет".

"Без вынесения приговора в отношении его. Просто такая субъективная оценка может быть предоставлена Верховным судом. При таких условиях, если вывод будет положительным, то решение будет не в пользу Трампа. В других случаях, если занимать позитивистскую позицию, которая формируется на базе соответствующих юридических фактов, установленных судом, то положительного решения быть не может", – констатировал Андрей Вигиринский.

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Новое обвинение Трампу: что известно

В субботу, 27 января, шестеро избирателей в Колорадо обратились в Верховный суд с просьбой запретить Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз в штате. Они утверждают, что политик не имеет права снова быть президентом США из-за его причастности в штурме Капитолия.

Беспартийный спецпрокурор Джек Смит, который контролировал расследование событий 6 января 2021 года, выдвинул против Трампа обвинения по четырём пунктам:

заговор с целью препятствования официальным процедурам;

препятствование и попытка препятствования официальным процедурам;

заговор с целью обмана Соединенных Штатов;

заговор с нарушением прав граждан.

Это третье и самое серьезное из уголовных обвинений, выдвинутых против Трампа. По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет заключения. Джек Смит пообещал, что будет стремиться, чтобы Верховный суд по этому делу прошел быстро.