Також його підозрюють у причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Попри це, Трамп продовжує балотуватися в президенти США. Політолог Андрій Вігірінський припустив в етері 24 Каналу, чи зможе Верховний суд Америки зняти його кандидатуру.

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Чи заборонять Трампу балотуватися

Політолог розповів, що у США не ховають "голову в пісок", коли бачать суспільну проблему. Верховний суд проведе слухання з доволі жорсткими питаннями до всіх сторін: і до представників штату, і до працівників виборчого штабу Дональда Трампа.

Може бути затримка в питаннях, які стосуються формулювання рішення суду, оскільки потрібна більшість голосів. Також деякі судді можуть висловлювати окрему думку, яка потребуватиме додаткового часу, щоб відповідне рішення було ухвалено. Але Верховний суд хоче розглянути питання Трампа, доки воно не переросло у заворушення на вулицях.

Які шанси, що Трампа визнають учасником державного заколоту? У нашій системі можна говорити, що вироку немає, значить немає факту причетності до вчинення злочину. Раз немає юридичного факту, то рішення Верховного суду не може бути таким, яке позбавить його брати участь у виборах,

– зауважив Вігірінський.

Водночас в американській правовій системі ситуація дещо інша. Тлумачення Верховного суду може відрізнятися. Трампу можуть надати самостійну оцінку причетності до повалення Капітолія, тобто не з огляду кримінального процесу, а ступеня того "закликав до заколоту чи ні", "розумів, що це заколот, який направлений на повалення чинної системи влади чи ні".

"Без винесення вироку щодо нього. Просто така суб'єктивна оцінка може бути надана Верховним судом. За таких умов, якщо висновок буде позитивним, то рішення буде не на користь Трампа. В інших випадках, якщо займати позитивістську позицію, яка формується на базі відповідних юридичних фактів, встановлених судом, то позитивного рішення бути не може", – констатував Андрій Вігірінський.

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Нове звинувачення Трампу: що відомо

У суботу, 27 січня, шестеро виборців у Колорадо звернулися до Верховного суду з проханням заборонити Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз у штаті. Вони стверджують, що політик не має права знову бути президентом США через його причетність у штурмі Капітолія.

Безпартійний спецпрокурор Джек Сміт, який контролював розслідування подій 6 січня 2021 року, висунув проти Трампа звинувачення за чотирма пунктами:

змова з метою перешкоджання офіційним процедурам;

перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам;

змова з метою обману Сполучених Штатів;

змова з порушення прав громадян.

Це третє й найсерйозніше з кримінальних обвинувачень, висунутих проти Трампа. За двома з цих обвинувачень закон передбачає до 20 років ув'язнення. Джек Сміт пообіцяв, що буде прагнути, аби Верховний суд у цій справі пройшов швидко.