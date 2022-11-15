Запретить въезд россиянам на 100 лет: на сайте президента зарегистрировали новую петицию

На сайте президента Украины 15 ноября зарегистрирована очередная петиция. Автор просит на 100 лет запретить россиянам въезд в нашу страну.

С июля россияне могут прибыть в Украину только при условии, что они получили визу. Однако многие украинцы убеждены, что гражданам государства-агрессора вообще требуется запрет на въезд. На сайте президента зарегистрировали еще одну петицию на этот счет.

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Автор Александр Корнийчук предлагает, чтобы россиян не впускали в Украину еще 100 лет. По состоянию на 14.30 петицию уже подписали 109 человек. Заметим, чтобы президент рассмотрел ее, нужно собрать не менее 25 000 голосов.

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Зеленский ответил предварительную петицию о запрете на въезд россиян

Это уже вторая петиция о запрете на въезд россиян за последние 6 месяцев. В частности, в мае украинцы предлагали не впускать граждан государства-агрессора еще полвека.

Президент ответил на данную петицию 2 сентября. Глава государства поддержал усиление контроля за въезжающими на территорию Украины россиянами.

Зеленский напомнил, что с 1 июля 2022 действует визовый режим с Россией. И добавил, что Кабмин предлагает продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства.

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Все россияне должны получить визу для въезда на территорию Украины. Соответствующее решение Правительство приняло 17 июня. В частности, в документе говорится, что россиянам запрещено въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз. Также ограничено пересечение границы для жителей приграничных областей России.