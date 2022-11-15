З липня росіяни можуть прибути в України лише за умови, що вони отримали візу. Однак, багато українців переконані, що громадянам держави-агресора взагалі треба заборони в'їзд. На сайті президента зареєстрували ще одну петицію з цього приводу.
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Автор Олександр Корнійчук пропонує, аби росіян не впускали до України ще 100 років. Станом на 14:30 петицію вже підписали 109 людей. Зауважимо, аби президент розглянув її, потрібно зібрати щонайменше 25 000 голосів.
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Зеленський відповів попередню петицію про заборону на в'їзд росіян
Це вже друга петиція про заборону на в'їзд росіян за останніх 6 місяців. Зокрема, у травні українці пропонували не впускати громадян держави-агресора ще пів століття.
Президент відповів на цю петицію 2 вересня. Глава держави підтримав посилення контролю за росіянами, які в'їжджають на територію України.
Зеленський нагадав, що з 1 липня 2022 року діє візовий режим з Росією. Та додав, що Кабміну запропоновано продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації та необхідності захисту національних інтересів нашої держави.
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