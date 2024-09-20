В то же время об опасности Telegram для обычных пользователей из-за ненадежности сохранения данных уже сообщали ранее. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в разговоре с 24 Каналом подтвердил, что угроз от сети очень много и они не являются только информационными.

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"Легализованный даркнет"

На заседании Национального координационного центра по вопросам кибербезопасности 19 сентября обсудили опасность Telegram как социальной сети. Говорится не только об информационной угрозе.

"Нацполиция отчиталась, что подавляющее большинство активных преступлений, которые осуществляют по распространению наркотиков, координируется с помощью этой сети. "Телеграмм" дает тот уровень анонимности, который помогает это воплощать и усложняет расследование", – отметил Ярослав Юрчишин.

Администраторы сети, по словам нардепа, не идут на контакт, чтобы прекратить распространение наркотиков. Аналогичная ситуация и с распространением детских порнографических материалов, а также осуществление контрабанды.

Столь широкое использование Telegram приводит к серьезным последствиям. Кирилл Буданов продемонстрировал, как российские военные используют материалы из персональных переписок наших пленных. Даже из тех телефонов, где было "вычищено" все. Это свидетельствует о том, что материалы хранятся на серверах незащищенно и ФСБ имеет прямой доступ к ним,

– пояснил Юрчишин.

Национальный центр рекомендовал ограничить использование "Телеграма" на рабочих носителях госслужащих, военных и тех, кто работает в сфере госбезопасности и обороны, а также в сфере критической инфраструктуры. Ограничения не распространяются на подразделения, которые должны пользоваться этой сетью для выполнения своих задач, прежде всего разведывательный.

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"Мы имеем четкий звоночек о том, что эта сеть опасна и с точки зрения защиты данных в киберпространстве, а фактически – является одной из ключевых площадок российских хакеров. Сразу скажу, что Национальный центр не имеет полномочий рекомендовать запрет "Телеграма", но такие фразы звучали очень часто", – добавил нардеп.

Запретят ли "Телеграм" полностью

Заметим, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов неоднократно подчеркивал, что ФСБ имеют прямой доступ к перепискам пользователей и даже удаленных сообщений. По его словам, Telegram является прямой угрозой национальной безопасности Украины.

Все необходимые данные для аргументации необходимости запрета "Телеграма", если его руководство не пойдет на контакт и не начнет разоблачать тех, кто занимается распространением детской порнографии или не поможет в уменьшении российской пропаганды, уже есть на столах ты, кто может принять соответствующее решение,

– подчеркнул Юрчишин.

Напомним, что процедура запрета на российские соцсети и сайты в 2017 году проходила так: отчет разведывательных структур на заседании СНБО, решение СНБО и указ президента о наложении санкций на соответствующие сайты.

"Думаю, что логично идти тем же путем. Насколько мне известно, Нацполиция вместе с Офисом генпрокурора рассматривает возможность открыть уголовное производство против Telegram в целом за то, что они не идут и контакт и не способствуют разоблачению преступлений в Украине. Как следствие, это является одним из аргументов для международного сообщества, мол, не говорится о наступлении на свободу слова, а дело против криминализированной сети, легализованного даркнета", – отметил нардеп.

Юрчишин надеется, что это начало процесса запрета Telegram, который является угрозой для нацбезопасности.