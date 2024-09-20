Водночас про небезпеку Telegram для звичайних користувачів через ненадійність збереження даних вже повідомляли раніше. Народний депутат від фракції “Голос" Ярослав Юрчишин у розмові з 24 Каналом підтвердив, що загроз від мережі є дуже багато і вони не є лише інформаційними.

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"Легалізований даркнет"

На засіданні Національного координаційного центру з питань кібербезпеки 19 вересня обговорили небезпеку Telegram як соціальної мережі. Мовиться не лише про інформаційну загрозу.

"Нацполіція прозвітувала, що переважна більшість активних злочинів, які здійснюють щодо поширення наркотиків, координується за допомогою цієї мережі. "Телеграм" дає той рівень анонімності, який допомагає це втілювати й ускладнює розслідування", – наголосив Ярослав Юрчишин.

Адміністратори мережі, за словами нардепа, не йдуть на контакт, аби припинити розповсюдження наркотиків. Аналогічна ситуація і з розповсюдженням дитячих порнографічних матеріалів, а також здійснення контрабанди.

Настільки широке використання Telegram призводить до серйозних наслідків. Кирило Буданов продемонстрував, як російські військові використовують матеріали з персональних переписок наших полонених. Навіть з тих телефонів, де було "вичищено" все. Це свідчить про те, що матеріали зберігаються на серверах незахищено і ФСБ має прямий доступ до них,

– пояснив Юрчишин.

Національний центр рекомендував обмежити використання "Телеграму" на робочих носіях держслужбовців, військових й тих, хто працює у сфері держбезпеки та оборони, а також у сфері критичної інфраструктури. Обмеження не поширюються на підрозділи, які мають користуватися цією мережею для виконання своїх завдань, насамперед розвідувальний.

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"Ми маємо чіткий дзвіночок про те, що ця мережа небезпечна і з точки зору захисту даних у кіберпросторі, а фактично – є одним з ключових майданчиків російських хакерів. Одразу скажу, що Національний центр не має повноважень рекомендувати заборону "Телеграму", але такі фрази звучали дуже часто", – додав нардеп.

Чи заборонять "Телеграм" повністю

Зауважимо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов неодноразово наголошував на тому, що ФСБ мають прямий доступ до листувань користувачів та навіть видалених повідомлень. За його словами, Telegram є прямою загрозою національній безпеці України.

Всі необхідні дані для аргументації потреби заборони "Телеграму", якщо його керівництво не піде на контакт і не почне викривати тих, хто займається поширенням дитячої порнографії чи не допоможе у зменшенні російської пропаганди, вже є на столах ти, хто може ухвалити відповідне рішення,

– наголосив Юрчишин.

Нагадаємо, що процедура заборони на російські соцмережі та сайти у 2017 році проходила так: звіт розвідувальних структур на засіданні РНБО, рішення РНБО та указ президента про накладання санкцій на відповідні сайти.

"Думаю, що логічно йти тим же шляхом. Наскільки мені відомо, Нацполіція разом з Офісом генпрокурора розглядає можливість відкрити кримінальне провадження проти Telegram в цілому за те, що вони не йдуть та контакт і не сприяють викриттю злочинів в Україні. Як наслідок, це є одним з аргументів для міжнародної спільноти, мовляв, не мовиться про наступ на свободу слова, а справа проти криміналізованої мережі, легалізованого даркнету", – зауважив нардеп.

Юрчишин сподівається, що це початок процесу заборони Telegram, який є загрозою для нацбезпеки.