Почему размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает угрозу для Украины и НАТО

Размещение российского "Орешника" на территории Беларуси не создает никакой угрозы для Украины или НАТО. Сообщения о повышенной опасности являются не более чем "страшилками" российских пропагандистов, в частности, Кириенко и Патрушева.

В этом заверил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, отметив, что сейчас это "информационная история" и часть запугиваний, сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Смотрите также Забавный стендап от Путина: военный эксперт оценил новое заявление диктатора о "Орешнике"

Есть ли опасность из-за "Орешника"

Как отмечает Коваленко, даже само возможное размещение "Арешника" на территории Беларуси не увеличивает опасность для Украины или Альянса, как минимум потому, что "нет никакой разницы, будет лететь он из "Капустиного Яра" или из Беларуси".

По его словам, разговоры о меньшем времени подлета является запугиванием для гражданских людей Запада и нашего государства, поскольку для систем ПРО это роли не сыграет, так же как уже и было с "Кинжалом", который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году.

В то же время для ее размещения, по мнению руководителя ЦПИ, придется решить ряд технических вопросов.

Главная цель России – повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "Орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по России,

– заявил он.

По его мнению, вышеупомянутое размещение будет еще распространяться в массы под нарративом "приближение Арешника" к границам НАТО", чтобы повлиять на общественные настроения в Европе. Кроме этого, Путин пытается скрыть, что один из двух пусков ракеты, как говорит Коваленко, был неудачным.