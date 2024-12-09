У цьому запевнив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, зазначивши, що наразі це "інформаційна історія" та частина залякувань, повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Чи є небезпека через "Орешник"

Як наголошує Коваленко, навіть саме можливе розміщення "Орешника" на території Білорусі не збільшує небезпеку для України чи Альянсу, як мінімум тому, що "немає жодної різниці, летітиме він з "Капустиного Яру" чи з Білорусі".

За його словами, розмови про менший час підльоту є залякуванням для цивільних людей Заходу та нашої держави, оскільки для систем ПРО це ролі не зіграє, так само як вже і було з "Кинджалом", який вперше в історії був збитий Patriot минулого року.

Водночас для її розміщення, на думку керівника ЦПД, доведеться вирішити низку технічних питань.

Головна мета Росії – підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орешник" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по Росії,

– заявив він.

На його думку, вищезгадане розміщення буде ще поширюватися у маси під наративом "наближення Орешника" до кордонів НАТО", аби вплинути на суспільні настрої у Європі. Крім цього, Путін намагається приховати, що один з двох пусків ракети, як каже Коваленко, був невдалим.