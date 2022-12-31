В полиции рассказали, как будут ловить нарушителей-любителей пиротехники

Новый год ассоциируется в том числе и с фейерверками. Но во время действия военного положения их запускать категорически запрещено. Правоохранители объяснили, что ожидает нарушителей.

Во время телемарафона спикер Нацполиции Марьяна Рева рассказала, что ожидает нарушителей, которые будут запускать фейерверки в Новогоднюю ночь. Также она подчеркнула, что избежать ответственности никому не удастся.

Читайте также В полиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год

Как будут обнаруживать нарушителей

Для начала она рассказала, как будут устанавливать личности тех, кто запускал фейерверки. К примеру, если в сеть выложат видео с подходящим моментом, то его будут в первую очередь проверять криминальные аналитики. Их задача – проверить правдивость ролика.

Рева напомнила, что недавно россияне запустили очередную ИПСО. Тогда сетью ширилось видео, на котором якобы горит один из Пунктов несокрушимости. Она подчеркнула, что это была часть информационной кампании против нашего государства.

Вернемся к видео. Если выяснится, что оно актуально и не фейковое, то правоохранители продолжают свою работу. Как отметила спикер, они проводят опрос людей, которые могли что-либо видеть или слышать.

Также устанавливают, расположены ли рядом с местом запуска камеры. Есть ли камеры на путях отступления злоумышленника. В общем, прорабатывают все возможные варианты, чтобы найти нарушителя.

Поэтому не думайте, что если вы где-то ночью запустили фейерверк, вас никто не видел и не слышал, и вы избежите наказания. Этого не будет,

– подчеркнула она.

Пресс-секретарь Нацполиции напомнила, что во время действия военного положения на территории Украины запрещается как пуск, так и реализация пиротехники. Что касается последнего, то недобросовестных продавцов также ожидает административная ответственность. Речь идет о штрафе.

Но это еще не все. Кроме того, городами могут проводить рейды. Этим занимаются как правоохранители, так и представители местных властей. В частности, обходы происходят, когда поступают сообщения от неравнодушных граждан.

Обращаемся к киевлянам и жителям других населенных пунктов: если вам известно, что где-то продают пиротехнику, которая, подчеркиваю еще раз, запрещена, то, пожалуйста, звоните на 102. Сообщайте. И дальше мы будем реагировать или передавать информацию другим патрулям,

– добавила она.

Напоследок напомним, что в Украине не отменяли комендантский час в Новогоднюю ночь. Итак, если вы не хотите иметь проблем с правоохранительными органами – не нарушайте правила. По меньшей мере вас ожидает – проверка правоохранителями персональных данных и предупреждения.