Видео с салютами распространили по сети. Взрывы раздавались среди жилых домов.

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Полиция не прокомментировала и не подтвердила инцидент.

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Запрет фейерверков

В Киевской городской государственной администрации отметили, что во время военного положения в столице запрещено продавать и использовать пиротехнику. Если кто-то это будет нарушать, то будут реагировать правоохранители.

Также в КГГА сообщили, что в Киеве в этом году не будет массовых празднований Нового года. В ночь с 31 на 1 января будет действовать комендантский час.

У нас установлены елки, но никаких мероприятий проводиться не будет. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для детей, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время, – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Что ждет нарушителей запрета

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что придерживаться комендантского часа нужно, несмотря на праздники. По его словам, использование пиротехники предполагает строгую ответственность. Речь идет о штрафе в несколько сотен гривен, аресте и ограничении свободы.

"Пиротехника сейчас – это не о праздновании. Это напоминание о взрывах. Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну", – добавил Клименко.

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